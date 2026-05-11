Vietnam y Suiza apuestan por profundizar su asociación integral

Hanoi (VNA) - Vietnam y Suiza reafirmaron su voluntad de profundizar la asociación integral bilateral durante una conversación telefónica entre el secretario general del Partido Comunista y presidente vietnamita, To Lam, y el presidente de la Confederación Suiza, Guy Parmelin.



Durante el diálogo, To Lam destacó que Vietnam concede gran importancia a las relaciones de amistad y cooperación multifacética con Suiza y expresó su deseo de que ambas partes continúen coordinándose estrechamente para implementar de manera efectiva el marco de asociación integral entre los dos países.



El dirigente vietnamita informó sobre el objetivo de Vietnam de convertirse en un país desarrollado y de altos ingresos para 2045, con una meta de crecimiento económico del 10% o más, así como sobre su política exterior de independencia, autodeterminación, resiliencia, multilateralización y diversificación de relaciones.



En ese contexto, reiteró que Suiza es uno de los socios más importantes de Vietnam en Europa y manifestó su confianza en que el país europeo continúe siendo un aliado confiable en la nueva etapa de desarrollo de la nación indochina.



Por su parte, Guy Parmelin felicitó a To Lam por su elección como presidente de Vietnam y elogió los logros de desarrollo rápido e integral alcanzados por el país sudesteasiático, los cuales, afirmó, han generado una fuerte impresión a nivel internacional.

El secretario general del Partido Comunista y presidente vietnamita, To Lam, sostiene una llamada telefónica con el presidente de la Confederación Suiza, Guy Parmelin. (Fuente: VNA)





El mandatario suizo subrayó además que Berna concede gran importancia a la cooperación con Vietnam y desea fortalecer aún más los vínculos bilaterales en el proceso de reforma y desarrollo del país asiático.



Ambos líderes coincidieron en que, ante un contexto internacional cada vez más complejo e impredecible, resulta necesario reforzar el diálogo, consolidar la confianza política y ampliar la cooperación multifacética.



Guy Parmelin respaldó las cuatro áreas prioritarias de cooperación propuestas por To Lam, centradas en fortalecer la confianza política mediante contactos regulares de alto nivel; implementar eficazmente el marco de asociación integral; impulsar la cooperación económica, comercial y de inversiones; y promover la ciencia y la tecnología como un nuevo pilar de las relaciones bilaterales.



En particular, ambas partes acordaron priorizar proyectos conjuntos de investigación en agricultura, biotecnología, energías renovables y economía digital.



Los dos dirigentes también destacaron la importancia de acelerar las negociaciones para la firma de un Acuerdo de Libre Comercio entre Vietnam y la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC), de la que Suiza es miembro, con el objetivo de generar un nuevo impulso para la cooperación económica y comercial bilateral.



To Lam afirmó que Vietnam está dispuesto a intercambiar opiniones con Suiza y otros socios sobre temas de propiedad intelectual, en conformidad con las normas del comercio internacional.



Asimismo, expresó su deseo de que Suiza comparta experiencias y apoye a Vietnam en el desarrollo de un centro financiero internacional y del sector fintech, especialmente en áreas como finanzas digitales, blockchain, activos digitales y finanzas sostenibles. El líder vietnamita también pidió que se sigan creando condiciones favorables para la comunidad vietnamita residente en Suiza.



En cuanto a la cooperación multilateral, ambas partes abogaron por reforzar la coordinación en foros internacionales y en el marco de las Naciones Unidas, con el fin de contribuir a la solución de cuestiones globales sobre la base del respeto al derecho internacional, así como de la paz, la estabilidad y el desarrollo sostenible en la región y el mundo./.