Política

Buró Político analiza avances institucionales para impulsar desarrollo de Ciudad Ho Chi Minh

Realizan una reunión del Buró Político del PCV para evaluar el desarrollo de Ciudad Ho Chi Minh y preparar una nueva resolución orientada a fortalecer su papel económico, tecnológico y financiero hasta 2045.

En la cita (Fuente: VNA)
En la cita (Fuente: VNA)

Hanoi (VNA)- El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, presidió hoy una reunión del Buró Político en Hanoi para revisar la implementación de la Resolución n.° 31-NQ/TW sobre la orientación y las tareas de desarrollo de Ciudad Ho Chi Minh hasta 2030, con una visión a 2045.

Los participantes escucharon informes y evaluaron la implementación de la resolución por parte de la sureña ciudad durante los últimos tres años.

Ciudad Ho Chi Minh ha coordinado activamente con agencias centrales, ministerios, expertos y científicos para realizar una revisión integral del proceso de implementación y evaluar los logros.

Asimismo, ha investigado y propuesto proactivamente la emisión de una nueva resolución del Buró Político sobre su desarrollo en la nueva era.

La preparación de la propuesta y el borrador de la resolución se ha llevado a cabo de manera seria y metódica, en estrecha consonancia con las necesidades prácticas de desarrollo de la ciudad y las orientaciones estratégicas de desarrollo del país en la nueva fase.

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El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, habla en la cita (Fuente: VNA)

La atención del Buró Político al estudio y la formulación de la nueva resolución para Ciudad Ho Chi Minh revista especial importancia, ya que refleja la gran confianza y las altas expectativas del Comité Central del Partido respecto a esta metrópolis del sur.

Se espera que el nuevo marco político proporcione una base política fundamental para que la ciudad fortalezca aún más su papel como motor de crecimiento nacional y centro líder de economía, finanzas, ciencia, tecnología e innovación en Vietnam y la región.

Asimismo, se espera que la resolución siente las bases para la elaboración de una Ley Especial para Ciudad Ho Chi Minh, con el objetivo de crear mecanismos institucionales innovadores, ampliar el espacio de desarrollo y generar un nuevo impulso para el desarrollo rápido y sostenible de la urbe en el nuevo período./.

VNA
#Ciudad Ho Chi Minh #Ley Especial para Ciudad Ho Chi Minh #To Lam
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