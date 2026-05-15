Política

Comité Directivo Central realiza su primera reunión sobre el modelo de administración local de dos niveles

Vietnam evalúa el funcionamiento del nuevo aparato organizativo y del modelo de administración local para mejorar la eficiencia estatal.

Comité Directivo Central realiza su primera reunión sobre el modelo de administración local de dos niveles

Hanoi (VNA) – El miembro del Buró Político, secretario del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam y jefe de su Comisión de Organización, Nguyen Duy Ngoc, presidió la primera reunión del Comité Directivo Central encargado de revisar el funcionamiento, durante el primer año, del nuevo aparato organizativo del sistema político y del modelo de administración local de dos niveles.

El 28 de abril de 2026, el Buró Político emitió la Decisión n.º 23-QD/TW sobre la creación del Comité Directivo Central, al que asignó la tarea de dirigir la revisión del funcionamiento del nuevo aparato organizativo del sistema político y del modelo de administración local de dos niveles durante su primer año de implementación.

La reunión tuvo como objetivo anunciar la Decisión n.º 23-QD/TW, así como debatir y aprobar diversos documentos del Comité, entre ellos el plan de trabajo, el reglamento de funcionamiento, la notificación sobre la asignación de responsabilidades a sus miembros, las orientaciones oficiales y los esquemas destinados a que organismos, unidades y organizaciones lleven a cabo la revisión anual, además de la creación de un equipo editorial.

Al dar a conocer la decisión, Hoang Trung Dung, miembro del Comité Central del Partido y subjefe permanente de la Comisión de Organización del Comité Central del Partido, informó que el Comité Directivo Central está integrado por 37 miembros, incluidos siete integrantes de su junta permanente, encabezada por Nguyen Duy Ngoc.

El comité tiene la responsabilidad de dirigir el proceso de revisión, con énfasis en evaluar los resultados alcanzados, identificar dificultades, limitaciones y causas, y proponer tareas y soluciones orientadas a mejorar la eficacia del nuevo aparato antes de presentar un informe al Buró Político.

La Comisión de Organización del Comité Central del Partido actúa como órgano permanente del comité.

Durante la reunión, los miembros del comité coincidieron en varias prioridades, entre ellas la elaboración de esquemas y plantillas para el proceso de revisión, lo que permitirá a ministerios, sectores, localidades y los cuatro pilares - los órganos del Partido, la Asamblea Nacional, el Gobierno, el Frente de la Patria de Vietnam y las organizaciones de masas - evaluar el funcionamiento del nuevo modelo desde el 1 de julio de 2025.

La revisión pondrá especial atención en iniciativas, enfoques innovadores y modelos de gobernanza eficaces en zonas urbanas, rurales y apartadas, con el propósito de elevar la calidad y eficiencia de los servicios dirigidos a ciudadanos y empresas.

Las recomendaciones y propuestas recopiladas durante el proceso servirán como base para perfeccionar el modelo de administración local de dos niveles y fortalecer la eficacia y eficiencia de la gestión estatal, en respuesta a las necesidades de desarrollo del país en la etapa actual.

Al clausurar la reunión, Nguyen Duy Ngoc destacó varios temas clave relacionados con la implementación del aparato organizativo del sistema político y del modelo de administración local de dos niveles, incluida la divulgación de los documentos del Partido y los resultados de su aplicación.

Asimismo, pidió al órgano permanente del comité incorporar plenamente las opiniones de sus miembros para concluir los documentos relacionados con las actividades del comité y desplegar de manera oportuna las tareas asignadas, garantizando tanto el cronograma previsto como la calidad del trabajo./.

VNA
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