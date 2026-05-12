Turismo

Da Nang acelera su transformación en un centro turístico de referencia en Asia

Da Nang refuerza su estrategia turística para consolidarse como destino líder en Asia, con récord de visitantes, expansión de infraestructuras y nuevas apuestas por el turismo MICE, de lujo y nocturno.

Vista panorámica del emblemático Puente Dorado en Ba Na Hills, en la ciudad de Da Nang. (Foto: VNA)
Vista panorámica del emblemático Puente Dorado en Ba Na Hills, en la ciudad de Da Nang. (Foto: VNA)

Da Nang (VNA) - La ciudad vietnamita de Da Nang intensifica su estrategia de desarrollo turístico con la meta de consolidarse como uno de los principales destinos de Asia, respaldada por la expansión de su espacio urbano y los sólidos resultados alcanzados por el sector en los últimos años.

De acuerdo con el Departamento municipal de Cultura, Deportes y Turismo, en 2025 la urbe alojó más de 17,7 millones de visitantes en establecimientos turísticos, lo que representó un crecimiento superior al 18% respecto al año anterior. El segmento internacional mostró un notable dinamismo, con más de 7,6 millones de turistas extranjeros, un aumento de más del 25%, mientras que el turismo nacional alcanzó los 10,1 millones de visitantes. Los ingresos por alojamiento, gastronomía y servicios de viaje superaron los 57,3 billones de dongs (2,2 mil millones de dólares), un 22% más que en 2024.

La tendencia positiva se mantuvo en el inicio de 2026. En los primeros cuatro meses del año, la ciudad atendió a cerca de seis millones de visitantes, un incremento interanual del 19,2%. De ellos, casi 3,4 millones fueron turistas internacionales, cifra que supone un aumento del 24,9%.

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Da Nang se ha consolidado como un destino atractivo para los clubes de parapente y para los turistas que buscan contemplar la ciudad desde el aire. (Foto: VNA)

Durante las vacaciones por el Día de Conmemoración de los Reyes Hung y el feriado del 30 de abril y 1 de mayo, Da Nang se ubicó entre los destinos con mayor movimiento turístico del país, al recibir aproximadamente 1,46 millones de viajeros, casi un 35% más que en el mismo período de 2025. Los ingresos turísticos generados en esas fechas se estimaron en unos 5,7 billones de dongs (219 millones de dólares).

El creciente atractivo de la llamada “ciudad más habitable de Vietnam” también se refleja en su conectividad aérea. Actualmente, Da Nang opera 27 rutas aéreas, incluidas 20 conexiones internacionales regulares con mercados clave como Corea del Sur, Japón, el Sudeste Asiático y Medio Oriente.

Sin embargo, la directora del Departamento municipal de Cultura, Deportes y Turismo, Truong Thi Hong Hanh, advirtió que el sector aún enfrenta desafíos importantes. Entre ellos figuran la congestión puntual en sitios turísticos de alta demanda, la escasez de productos orientados al segmento de lujo, las limitaciones de infraestructura en las zonas montañosas del oeste y las diferencias en la calidad de los servicios tras la ampliación administrativa de la ciudad.

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Visitantes recorren el bosque de cocoteros de Bay Mau, en el barrio de Hoi An Dong, uno de los espacios naturales más visitados de la zona. (Foto: VNA)

Con el objetivo de sostener un crecimiento de dos dígitos, Da Nang impulsa una estrategia integral enfocada en ampliar el espacio turístico y diversificar la oferta mediante productos especializados como turismo de lujo, turismo de reuniones, incentivos, conferencias y exposiciones (MICE), golf, turismo de bodas, turismo médico y economía nocturna.

Al mismo tiempo, la ciudad prioriza la modernización de infraestructuras estratégicas, entre ellas la ampliación del Aeropuerto Internacional de Da Nang, la conversión del puerto de Tien Sa en una terminal turística especializada y el fortalecimiento de la conectividad regional con Hoi An, Tam Ky, Chu Lai y las puertas fronterizas internacionales.

Las autoridades locales también propusieron acelerar la expansión de las terminales T1 y T2 del aeropuerto, atraer inversiones para complejos de marinas en Tien Sa y Tho Quang, así como iniciar proyectos emblemáticos como el Parque Cultural e Histórico de Ngu Hanh Son y el Complejo Internacional de Fuegos Artificiales.

La seguridad y la calidad del entorno turístico constituyen igualmente prioridades para la ciudad. Las autoridades prevén reforzar las medidas de prevención de deslizamientos en el paso Hai Van y la península de Son Tra, garantizar la seguridad en las rutas fluviales y combatir prácticas que afecten la imagen del destino, como el acoso o los cobros abusivos a los visitantes.

Otro de los proyectos estratégicos contempla la planificación integral del destino turístico de Hoi An y sus áreas vecinas, con el fin de ampliar el espacio de desarrollo y aliviar la presión sobre el núcleo patrimonial.

Para fortalecer aún más el mercado internacional, Truong Thi Hong Hanh propuso estudiar la ampliación de las políticas de exención de visado y facilitar visas con una duración de entre seis meses y un año para turistas de altos ingresos, con el propósito de elevar el gasto y prolongar la estancia de los visitantes.

Con una estrategia centrada en la innovación, la mejora de infraestructuras y políticas más flexibles, Da Nang busca mantener su sólido ritmo de crecimiento y afianzar su posición como uno de los principales destinos turísticos de Asia y del mundo./.

VNA
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