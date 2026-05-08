Turismo

Quang Ninh se consolida como destino favorito de viajeros indios

La provincia septentrional vietnamita de Quang Ninh se consolida gradualmente como un destino preferido por las parejas adineradas de la India para celebrar bodas de lujo, abriendo nuevas perspectivas para el desarrollo del turismo de alta gama en la localidad.

La bahía de Ha Long. (Foto: VNA)
La bahía de Ha Long. (Foto: VNA)

Quang Ninh, Vietnam (VNA) - La provincia septentrional vietnamita de Quang Ninh se consolida gradualmente como un destino preferido por las parejas adineradas de la India para celebrar bodas de lujo, abriendo nuevas perspectivas para el desarrollo del turismo de alta gama en la localidad.

Desde principios de 2026, seis fastuosas bodas indias se han celebrado en la provincia, principalmente en las orillas de la bahía de Ha Long, patrimonio natural mundial reconocido por la UNESCO. Con paisajes marítimos espectaculares, complejos hoteleros exclusivos y servicios personalizados, Quang Ninh ofrece un escenario ideal para ceremonias de alcance internacional.

Cada evento suele prolongarse durante tres días o más y reúne a cerca de 500 invitados pertenecientes a la alta sociedad india, incluidos destacados empresarios, inversionistas y directivos de grandes corporaciones internacionales.

Estas bodas representan inversiones de varios millones de dólares. Uno de los casos más destacados fue el enlace de la pareja Manisha-Karik, celebrado a comienzos de este año, cuyo presupuesto se estimó en casi tres millones de dólares.

Además del turismo nupcial, Quang Ninh registra también un notable auge del turismo MICE (reuniones, incentivos, congresos y exposiciones) procedente de la India. Grandes grupos de visitantes llegan regularmente a la provincia para participar en conferencias, seminarios y programas de descanso, lo que confirma el creciente atractivo del destino entre las empresas y círculos de negocios indios.

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Turistas indios en la provincia de Quang Ninh. (Foto: VNA)

Más allá del turismo, la industria cinematográfica india también comienza a mostrar interés por esta región. A inicios de 2026, la película “Silaa” eligió la bahía de Ha Long y la isla de Tuan Chau como escenarios de filmación, con la participación de la actriz Sadia Khateeb y el director Omung Kumar Bhandula. Estas imágenes cinematográficas contribuirán a proyectar aún más la imagen de la bahía de Ha Long ante millones de espectadores indios.

Según el Departamento provincial de Cultura, Deportes y Turismo, el mercado indio figura entre los segmentos turísticos de mayor crecimiento anual en Quang Ninh. En los primeros cuatro meses de este año, el número de visitantes indios aumentó alrededor de un 28% en comparación con el mismo período del año anterior.

Este notable crecimiento no es casual. En su estrategia a largo plazo, Quang Ninh aspira a convertirse en un centro turístico internacional con un ecosistema diversificado, que incluya destinos balnearios y de descanso de alta gama, turismo de bienestar, centros para la organización de eventos y festivales, así como turismo espiritual.

Cada boda multimillonaria, cada grupo MICE y cada proyecto cinematográfico internacional constituyen una herramienta de promoción altamente efectiva. Cuando empresarios, celebridades y miembros de la élite india comparten sus experiencias en Ha Long, la imagen de Quang Ninh se difunde de manera natural entre los círculos internacionales más acomodados, generando un impacto difícil de igualar mediante campañas tradicionales de comunicación.

Para 2026, Quang Ninh se propone recibir 22 millones de visitantes, entre ellos 5,2 millones de turistas internacionales, con ingresos estimados en 55 billones de dongs. Tras superar las previsiones en el primer trimestre con 6,2 millones de visitantes, la provincia mantiene una fuerte dinámica de crecimiento y reafirma su determinación de convertir el turismo en un motor estratégico de su desarrollo económico./.

VNA
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