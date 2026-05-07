Ciudad Ho Chi Minh se consolida como el principal centro turístico de Vietnam

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Ciudad Ho Chi Minh (VNA) - Ciudad Ho Chi Minh recibió cerca de 1,7 millones de visitantes y generó 8,7 billones de VND (330 millones de dólares) en ingresos turísticos durante los días feriados del 25 de abril al 3 de mayo, liderando el país tanto en llegadas como en ingresos.

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El buen desempeño refleja no solo la demanda estacional, sino también la evolución de las tendencias de viaje, con una creciente preferencia por nuevos productos turísticos, experiencias inmersivas y desplazamientos de corta distancia.

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Diversificación de la oferta turística



Desde inicios de abril, el sector turístico de la sureña urbe vietnamita ha lanzado cerca de 1.000 nuevos productos y servicios. Entre los más destacados figura un recorrido en helicóptero que ofrece vistas aéreas de la urbe. Cada vuelo de 40 minutos tiene un costo superior a 4 millones de VND por pasajero y utiliza helicópteros AW-189 y EC-155B1.

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Durante este mes, VinaGroup Travel, operador de estos servicios, prevé introducir paquetes que combinan vuelos en helicóptero con experiencias de golf y cruceros con cena.

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Entre los jóvenes viajeros, destacan productos asociados a estilos de vida activos, como el programa “Saigón Run – Paddle – Chill”, que combina deporte, turismo urbano y relajación. Asimismo, los recorridos conectados al metro hacia destinos como el Área Turística Suoi Tien y el Parque Van Thanh han ganado popularidad entre las familias.

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También registran buena demanda los recorridos a pie gratuitos, los tours nocturnos, las visitas al barrio de Cho Lon y las experiencias de vida local. A ello se suman los recorridos en autos clásicos bajo la marca “Retro Rides” y programas patrimoniales como “Saigón – Un siglo de herencia”.

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La ciudad también ha registrado un aumento de visitantes internacionales, con alrededor de 190.000 llegadas extranjeras durante el perído de nueve días.

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El turista australiano David Miller afirmó haber quedado impresionado por la diversidad de la oferta turística tras participar en una ruta fluvial combinada con visitas al centro urbano.

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El director del Departamento de Turismo municipal, Pham Huy Binh, señaló que la expansión posterior a la reorganización administrativa ha abierto oportunidades para desarrollar un “espacio turístico integrado” basado en tres pilares: turismo urbano, industrial y marítimo-insular.

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Según esta estrategia, el área urbana central se enfocará en turismo cultural, de festivales y eventos; la zona Can Gio – Vung Tau promoverá el ecoturismo, los resorts y el turismo de cruceros; mientras que la antigua zona de Binh Duong desarrollará turismo industrial, de aldeas artesanales y ecoturismo fluvial.

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El funcionario subrayó que la fortaleza de la ciudad radica en su capacidad para desarrollar múltiples segmentos turísticos de forma simultánea dentro de un destino unificado, incluyendo turismo MICE, cultural e histórico, fluvial, de playa, ecológico y creativo.

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Agregó que crece la demanda de turistas de negocios extranjeros por recorridos industriales combinados con estudios del entorno de inversión en la antigua zona de Binh Duong, lo que abre oportunidades para el desarrollo del turismo industrial vinculado a la promoción de inversiones.

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Infraestructura y conectividad como motores del crecimiento



Las autoridades turísticas continúan diversificando productos y mejorando la calidad de los servicios para sostener el impulso del crecimiento.

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Una reciente encuesta del Departamento de Turismo municipal identificó la comuna de Long Son como un área con potencial para el turismo comunitario vinculado a la preservación cultural, incluyendo oficios tradicionales como la producción de sal, la pesca y la vida costera.

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En paralelo, grandes proyectos turísticos e inmobiliarios continúan atrayendo inversiones nacionales e internacionales.

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A unos 120 kilómetros del centro de la ciudad, la comuna de Ho Tram se ha consolidado como un destino turístico emergente, con múltiples proyectos multimillonarios desarrollados en los últimos años.

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Según autoridades locales, se han aprobado 41 proyectos turísticos en más de 660 hectáreas. De ellos, 12 están en operación con una inversión superior a 5.500 millones de dólares; 24 se encuentran en construcción o en proceso de finalización administrativa, con 1.800 millones de dólares en capital registrado; y cinco proyectos adicionales, valorados en unos 3.000 millones de dólares, buscan inversores.

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Estos proyectos están siendo desarrollados por grandes grupos inmobiliarios y cadenas hoteleras internacionales como Le Palmier Ho Tram, Melia Ho Tram Beach Resort, Madison Ho Tram, Wonderland Ho Tram, Camelina Beach Resort, Charm Ho Tram y Hyatt Regency Ho Tram Residences.

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La infraestructura de transporte también se perfila como un factor clave del crecimiento turístico. El Departamento de Turismo municipal indicó que la autopista Bien Hoa – Vung Tau, de casi 54 kilómetros, impulsará el desarrollo del turismo en el este al reducir el tiempo de desplazamiento desde Dong Nai y el centro de Ciudad Ho Chi Minh hacia las zonas costeras, al tiempo que aliviará la congestión en la Carretera Nacional 51.

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Asimismo, la carretera costera DT994, que conecta Vung Tau con Lam Dong, está siendo ampliada para conformar un corredor turístico continuo entre Ho Tram, Binh Chau, Long Hai y Phuoc Hai.

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La combinación de nuevas infraestructuras, patrimonio arquitectónico, museos, mercados tradicionales, gastronomía callejera, espacios creativos y festivales contribuye a consolidar una identidad turística propia y a prolongar la estancia de los visitantes en la ciudad./.

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