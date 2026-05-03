Turismo vietnamita registra fuerte crecimiento durante las festividades

Hanoi (VNA)- Durante los últimos siete días de vacaciones, la actividad turística en diversas localidades de Vietnam se desarrolló de manera dinámica, con un notable aumento tanto en el número de visitantes como en los ingresos.



En Hanoi, durante los días festivos del Día de los Reyes Hung, el Día de Liberación del Sur y Reunificación Nacional (30 de abril) y el Día Internacional de Trabajo (1 de mayo), se estima que se recibieron 1,35 millones de turistas, incluidos más de 248.000 visitantes internacionales, con ingresos totales superiores a 192,3 millones de dólares.



La ciudad implementó diversas medidas para mejorar la experiencia de los visitantes, como la gratuidad de autobuses y metro durante todo el periodo festivo, así como la entrega de 45.000 raciones de bebidas, leche y pan a residentes y turistas que visitaron el Mausoleo del Presidente Ho Chi Minh.



La tasa media de ocupación hotelera alcanzó aproximadamente el 71,4%, con numerosos establecimientos de alta gama completamente reservados en los días de mayor afluencia.



Los principales puntos turísticos, como el Templo de la Literatura, la Ciudadela Imperial de Thang Long, el lago Hoan Kiem, la Pagoda de un Solo Pilar y el zoológico Thu Le, junto con zonas periféricas como Ba Vi, Soc Son y Son Tay, atrajeron a un gran número de visitantes, contribuyendo a redistribuir los flujos turísticos y aliviar la presión en el centro urbano.



El puente The Huc, que conduce al templo Ngoc Son, un símbolo arquitectónico distintivo de Hanoi, es un punto de registro popular para los turistas internacionales (Fuente: VNA)



Las labores de seguridad, orden público y saneamiento ambiental se reforzaron, sin registrarse incidentes graves. Hanoi continúa consolidando su imagen como un destino “Seguro – Amigable – de Calidad – Atractivo”.



Por su parte, la provincia central de Quang Ngai también registró un crecimiento destacado, con aproximadamente 720.000 visitantes (un aumento del 62%) y unos ingresos estimados en 20,46 millones de dólares (un incremento del 71%).



La mayoría de los turistas fueron nacionales, mientras que los visitantes internacionales alcanzaron cerca de 8.000. El número total de huéspedes alojados se situó en torno a 418.000, con una ocupación media del 70% y picos de entre el 90% y el 95% en destinos clave.



Lugares como Mang Den, la playa My Khe, Sa Huynh y Tan Chau atrajeron a numerosos turistas; las modalidades de turismo ecológico, comunitario, marítimo e histórico-cultural continuaron demostrando su eficacia.



Las autoridades locales y las empresas turísticas priorizaron la mejora de infraestructuras, la organización de actividades experienciales y el refuerzo de los controles para garantizar la seguridad, especialmente en zonas costeras, insulares y fluviales.



Gracias a estas medidas, el turismo en Quang Ngai durante las festividades se desarrolló de manera segura y ordenada, respondiendo eficazmente a la demanda de visitas y descanso, y contribuyendo al mismo tiempo a elevar la calidad de los servicios y la eficiencia en la gestión./.