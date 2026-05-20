Vietnam y China amplían cooperación cultural y fomento del turismo

Hanoi (VNA)- El Centro Cultural de China en Hanoi organizó un programa de intercambio con motivo del Día del Turismo de China (19 de mayo), con el objetivo de promover la cultura y los recursos turísticos de ambos países, así como fortalecer la conexión entre las empresas turísticas vietnamitas y chinas.



Con el tema “Disfrutar de un turismo de calidad y explorar juntos paisajes hermosos”, el Día del Turismo de China 2026 destaca el papel del turismo en el intercambio cultural, la difusión de la civilización y el fortalecimiento de la amistad entre las naciones.



Según Truong Duc Son, director del Centro Cultural de China bajo la orientación de los líderes de ambos países, el período 2026-2027 ha sido designado como el “Año de Cooperación Turística Vietnam-China”, abriendo oportunidades para profundizar los intercambios turísticos y la cooperación cultural de manera efectiva, sustancial y mutuamente beneficiosa.



En los últimos años, el turismo bilateral ha experimentado un fuerte crecimiento. Los turistas vietnamitas muestran un interés creciente por destinos destacados de China, como Guilin, Lijiang y Zhangjiajie, mientras que los turistas chinos prefieren destinos vietnamitas como Hanoi, Da Nang, la Bahía de Ha Long y Nha Trang.



Truong Duc Son añadió que China está desarrollando un producto turístico temático llamado “Siguiendo los pasos del Presidente Ho Chi Minh”, que conecta lugares relacionados con las actividades revolucionarias del líder vietnamita en China, como Cantón, Liuzhou y Chongqing.



Según estadísticas de la Administración Nacional de Turismo de Vietnam, en 2025 más de 5,28 millones de turistas chinos visitaron Vietnam, representando alrededor del 25% del total de visitantes internacionales.



En los primeros cuatro meses de 2026, Vietnam recibió más de 1,85 millones de turistas chinos. En sentido contrario, Vietnam también se encuentra entre los cinco principales mercados emisores de turistas hacia China.



Chu Quoc Hung, presidente del Club de Viajes UNESCO en Hanoi, señaló que China está impulsando nuevas tendencias en turismo verde, turismo inteligente, turismo nocturno y turismo cultural digital.



El período 2026-2027 será una oportunidad para que ambos países desarrollen productos turísticos vinculados de alta calidad, promoviendo el turismo ferroviario, el turismo fronterizo y el turismo orientado a los jóvenes./.

VNA