Vietnam busca relaciones comerciales equilibradas y sostenibles con Estados Unidos

Hanoi (VNA)- El Gobierno vietnamita persevera en la política de promover una relación económica y comercial equilibrada y sostenible con Estados Unidos, declaró hoy el ministro de Finanzas, Ngo Van Tuan, en una reunión con funcionarios comerciales del país norteamericano en Hanoi.



Al recibir al representante comercial adjunto de Estados Unidos, el embajador Rick Switzer, Van Tuan destacó que la visita de la delegación comercial estadounidense se produjo en un momento en que la Asociación Estratégica Integral entre ambos países avanza de manera sustancial y efectiva en todos los pilares de la cooperación.



Subrayó que Vietnam prioriza la transición hacia un modelo de crecimiento basado en la ciencia y la tecnología, la innovación, la transformación digital y el desarrollo verde.



Para lograr estos objetivos, Vietnam valora y otorga gran importancia al apoyo de sus socios internacionales, incluyendo a Estados Unidos, al que considera un socio estratégico clave, afirmó el ministro.



Asimismo, expresó su confianza en que los resultados de la reunión proporcionarán una base importante para que el Ministerio de Finanzas y sus socios estadounidenses fortalezcan la coordinación y traduzcan los compromisos de alto nivel en programas de acción concretos y efectivos en el futuro./.

VNA