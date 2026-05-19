Economía

Vietnam busca relaciones comerciales equilibradas y sostenibles con Estados Unidos

Vietnam reafirmó su compromiso de fortalecer una relación económica y comercial equilibrada y sostenible con Estados Unidos, priorizando innovación, transformación digital y desarrollo verde.

Panorama de la cita (Foto: mof.gov.vn)
Panorama de la cita (Foto: mof.gov.vn)

Hanoi (VNA)- El Gobierno vietnamita persevera en la política de promover una relación económica y comercial equilibrada y sostenible con Estados Unidos, declaró hoy el ministro de Finanzas, Ngo Van Tuan, en una reunión con funcionarios comerciales del país norteamericano en Hanoi.

Al recibir al representante comercial adjunto de Estados Unidos, el embajador Rick Switzer, Van Tuan destacó que la visita de la delegación comercial estadounidense se produjo en un momento en que la Asociación Estratégica Integral entre ambos países avanza de manera sustancial y efectiva en todos los pilares de la cooperación.

Subrayó que Vietnam prioriza la transición hacia un modelo de crecimiento basado en la ciencia y la tecnología, la innovación, la transformación digital y el desarrollo verde.

Para lograr estos objetivos, Vietnam valora y otorga gran importancia al apoyo de sus socios internacionales, incluyendo a Estados Unidos, al que considera un socio estratégico clave, afirmó el ministro.

Asimismo, expresó su confianza en que los resultados de la reunión proporcionarán una base importante para que el Ministerio de Finanzas y sus socios estadounidenses fortalezcan la coordinación y traduzcan los compromisos de alto nivel en programas de acción concretos y efectivos en el futuro./.

VNA
#Estados Unidos #Rick Switzer #comercio equilibrado y sostenible
Seguir VietnamPlus

Resolusión 59: Integración internacional

Noticias relacionadas

En la cita. (Fuente: VNA)

Vietnam y Estados Unidos impulsan cooperación empresarial

El evento “Conectando con Vietnam/SelectUSA 2026” se realizó recientemente en Washington, Estados Unidos, con la participación de numerosos representantes de agencias gubernamentales, organizaciones de promoción de inversiones y empresas de los dos países.

El primer ministro vietnamita, Le Minh Hung, y delegados. (Fuente: VNA)

Vietnam y Estados Unidos fortalecen vínculos comerciales

Vietnam considera a Estados Unidos uno de sus socios prioritarios y desea promover la asociación estratégica integral entre los dos países para que se desarrolle de manera sana, estable y sostenible, en beneficio de las personas y las empresas, y como contribución a la paz, la estabilidad y la prosperidad en la región y en el mundo.

Ver más

El consejero comercial de Vietnam en India, Bui Trung Thuong, habla en el evento. (Fuente: VNA)

Vietnam e India promueven la cooperación en economía digital

La Oficina Comercial de Vietnam en India y la Agencia de Comercio Electrónico y Economía Digital de Vietnam (iDEA), en coordinación con socios indios, organizaron en la ciudad de Noida, estado de Uttar Pradesh, un foro Vietnam–India sobre economía digital y comercio electrónico transfronterizo.

La primera fase del puerto de Gemalink Port ya ha entrado en funcionamiento. Foto: VNA

Ciudad Ho Chi Minh creará nuevo ecosistema financiero marítimo

El Centro Financiero Internacional de Vietnam en Ciudad Ho Chi Minh (VIFC-HCMC en inglés) se prepara para dar un paso estratégico con el lanzamiento oficial, previsto para el próximo 21 de mayo, de un ecosistema dedicado al centro financiero marítimo.

En la reunión. (Foto: VNA)

Vietnam y China promueven cooperación en industrias verdes

La Embajada de Vietnam en China, en coordinación con el Centro de Cooperación Internacional de la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma (CNDR) de China, organizó hoy en Beijing el Programa de Cooperación e Intercambio en la Industria Verde Vietnam-China.

La Zona industrial Thang Long 3 en la provincia norteña de Phu Tho. (Foto: VNA)

Una nueva posición de Vietnam impulsada por grandes conglomerados económicos

La Resolución 68-NQ/TW del Buró Político sobre el desarrollo de la economía privada, emitida en mayo de 2025, establece como meta que para 2030 Vietnam cuente con dos millones de empresas operando en la economía nacional, entre ellas al menos 20 grandes corporaciones integradas en las cadenas globales de valor.