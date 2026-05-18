Vietnam aprueba Estrategia de Normas Nacionales para 2026–2035

Hanoi (VNA)- El Primer Ministro de Vietnam aprobó la Estrategia de Normas Nacionales para el período 2026–2035, con el objetivo de construir un sistema de normas nacionales (TCVN) moderno, abierto y armonizado con los estándares internacionales.



La estrategia define a las TCVN como una infraestructura institucional blanda, herramienta de implementación de políticas públicas y base técnica para la gestión estatal, al tiempo que actúa como motor para impulsar la innovación, la transformación digital, la transición ecológica y el desarrollo sostenible.



La estrategia busca formar un ecosistema de normas coordinado con medición y gestión de calidad; incrementar la participación de empresas, institutos de investigación, universidades y organizaciones sociales en la elaboración y aplicación de normas; y, de esta manera, fortalecer la capacidad institucional, los recursos humanos y la posición de Vietnam en la configuración de normas a nivel global.



Para 2030, los objetivos incluyen que el 75% de las TCVN estén armonizadas con estándares internacionales, regionales o de países desarrollados; que el 100% de las áreas incluidas en el Marco de Clasificación de TCVN sean compatibles con el Sistema Internacional de Clasificación de Normas (ICS).



Vietnam también se propone participar en el 60% de los comités técnicos de organizaciones internacionales de normalización como ISO, IEC y ITU en sectores estratégicos de tecnología y economía.



Además, se espera que anualmente se otorguen alrededor de 50.000 certificaciones de conformidad con normas y regulaciones técnicas; que el 50% de las TCVN nuevas cuenten con la participación de empresas y centros de investigación y formación; y que se implemente un programa que permita al menos a 50.000 pequeñas y medianas empresas acceder y aplicar las normas.



En cuanto al desarrollo de recursos humanos, la estrategia prevé formar unos 300 expertos capaces de participar en la elaboración de normas internacionales y capacitar a al menos 5.000 funcionarios y trabajadores en sectores prioritarios.



Los contenidos de normas, medición y calidad se integrarán en programas de formación formal en un mínimo de 50 instituciones de educación superior y profesional.



Asimismo, Vietnam revisará y perfeccionará el sistema TCVN en áreas de tecnología digital, promoviendo la armonización con normas internacionales, especialmente en inteligencia artificial, Internet de las cosas, big data, cifrado y centros de datos. Se estima que se elaborarán y publicarán aproximadamente 100 TCVN nuevas para apoyar el desarrollo de tecnologías estratégicas, la innovación y la transformación digital.



La estrategia también establece metas para fortalecer el papel activo de Vietnam en la normalización internacional, participando, liderando o co-liderando varios comités técnicos y proyectos de normas internacionales, y firmando al menos 20 acuerdos de cooperación en estandarización.



Se garantizará el cumplimiento oportuno de compromisos relacionados con barreras técnicas al comercio (WTO/TBT, EVFTA, CPTPP) y se construirá una base de datos sobre barreras técnicas para apoyar a las empresas exportadoras.



Para 2035, se espera que el 80% de las TCVN estén armonizadas con normas internacionales; que el 60% de las normas se construyan sobre la base de demandas reales del mercado; y que aproximadamente el 30% de las nuevas TCVN se enfoquen en tecnologías emergentes, economía digital, economía verde y desarrollo sostenible.



Vietnam también apunta a participar en el 100% de los comités técnicos internacionales en áreas prioritarias y liderar o co-liderar de 5 a 10 proyectos de normas internacionales.



La estrategia busca consolidar a las TCVN como herramienta clave de política pública, contribuyendo a coordinar, guiar el desarrollo y elevar la competitividad nacional.



Se estima que anualmente se otorgarán alrededor de 70.000 certificaciones de conformidad con normas y regulaciones técnicas, y que los requisitos normativos se incorporarán en aproximadamente el 70% de las estrategias y planes de desarrollo sectorial.



Un aspecto destacado es que todo el sistema TCVN se transformará a un formato legible por máquina según estándares internacionales, con al menos el 80% de las normas prioritarias cumpliendo con los “SMART Standards”, creando la base para la transformación digital, pasaportes digitales de productos y la automatización de la verificación de cumplimiento.



Para su implementación, la Decisión establece 10 grupos de tareas y soluciones clave, incluyendo perfeccionamiento institucional, desarrollo de infraestructura de normalización, apoyo a empresas, mejora de la calidad de los recursos humanos y fortalecimiento de la integración internacional en el ámbito de la estandarización./.

VNA