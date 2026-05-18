Economía

Vietnam aprueba Estrategia de Normas Nacionales para 2026–2035

El Primer Ministro de Vietnam aprobó la Estrategia de Normas Nacionales para el período 2026–2035, con el objetivo de construir un sistema de normas nacionales (TCVN) moderno, abierto y armonizado con los estándares internacionales.

Empleados de servicio operando la producción de electricidad en la central termoeléctrica Nghi Son 2 en el barrio de Nghi Son, provincia de Thanh Hoa. (Foto ilustrativa: VNA)
Empleados de servicio operando la producción de electricidad en la central termoeléctrica Nghi Son 2 en el barrio de Nghi Son, provincia de Thanh Hoa. (Foto ilustrativa: VNA)

Hanoi (VNA)- El Primer Ministro de Vietnam aprobó la Estrategia de Normas Nacionales para el período 2026–2035, con el objetivo de construir un sistema de normas nacionales (TCVN) moderno, abierto y armonizado con los estándares internacionales.

La estrategia define a las TCVN como una infraestructura institucional blanda, herramienta de implementación de políticas públicas y base técnica para la gestión estatal, al tiempo que actúa como motor para impulsar la innovación, la transformación digital, la transición ecológica y el desarrollo sostenible.

La estrategia busca formar un ecosistema de normas coordinado con medición y gestión de calidad; incrementar la participación de empresas, institutos de investigación, universidades y organizaciones sociales en la elaboración y aplicación de normas; y, de esta manera, fortalecer la capacidad institucional, los recursos humanos y la posición de Vietnam en la configuración de normas a nivel global.

Para 2030, los objetivos incluyen que el 75% de las TCVN estén armonizadas con estándares internacionales, regionales o de países desarrollados; que el 100% de las áreas incluidas en el Marco de Clasificación de TCVN sean compatibles con el Sistema Internacional de Clasificación de Normas (ICS).

Vietnam también se propone participar en el 60% de los comités técnicos de organizaciones internacionales de normalización como ISO, IEC y ITU en sectores estratégicos de tecnología y economía.

Además, se espera que anualmente se otorguen alrededor de 50.000 certificaciones de conformidad con normas y regulaciones técnicas; que el 50% de las TCVN nuevas cuenten con la participación de empresas y centros de investigación y formación; y que se implemente un programa que permita al menos a 50.000 pequeñas y medianas empresas acceder y aplicar las normas.

En cuanto al desarrollo de recursos humanos, la estrategia prevé formar unos 300 expertos capaces de participar en la elaboración de normas internacionales y capacitar a al menos 5.000 funcionarios y trabajadores en sectores prioritarios.

Los contenidos de normas, medición y calidad se integrarán en programas de formación formal en un mínimo de 50 instituciones de educación superior y profesional.

Asimismo, Vietnam revisará y perfeccionará el sistema TCVN en áreas de tecnología digital, promoviendo la armonización con normas internacionales, especialmente en inteligencia artificial, Internet de las cosas, big data, cifrado y centros de datos. Se estima que se elaborarán y publicarán aproximadamente 100 TCVN nuevas para apoyar el desarrollo de tecnologías estratégicas, la innovación y la transformación digital.

La estrategia también establece metas para fortalecer el papel activo de Vietnam en la normalización internacional, participando, liderando o co-liderando varios comités técnicos y proyectos de normas internacionales, y firmando al menos 20 acuerdos de cooperación en estandarización.

Se garantizará el cumplimiento oportuno de compromisos relacionados con barreras técnicas al comercio (WTO/TBT, EVFTA, CPTPP) y se construirá una base de datos sobre barreras técnicas para apoyar a las empresas exportadoras.

Para 2035, se espera que el 80% de las TCVN estén armonizadas con normas internacionales; que el 60% de las normas se construyan sobre la base de demandas reales del mercado; y que aproximadamente el 30% de las nuevas TCVN se enfoquen en tecnologías emergentes, economía digital, economía verde y desarrollo sostenible.

Vietnam también apunta a participar en el 100% de los comités técnicos internacionales en áreas prioritarias y liderar o co-liderar de 5 a 10 proyectos de normas internacionales.

La estrategia busca consolidar a las TCVN como herramienta clave de política pública, contribuyendo a coordinar, guiar el desarrollo y elevar la competitividad nacional.

Se estima que anualmente se otorgarán alrededor de 70.000 certificaciones de conformidad con normas y regulaciones técnicas, y que los requisitos normativos se incorporarán en aproximadamente el 70% de las estrategias y planes de desarrollo sectorial.

Un aspecto destacado es que todo el sistema TCVN se transformará a un formato legible por máquina según estándares internacionales, con al menos el 80% de las normas prioritarias cumpliendo con los “SMART Standards”, creando la base para la transformación digital, pasaportes digitales de productos y la automatización de la verificación de cumplimiento.

Para su implementación, la Decisión establece 10 grupos de tareas y soluciones clave, incluyendo perfeccionamiento institucional, desarrollo de infraestructura de normalización, apoyo a empresas, mejora de la calidad de los recursos humanos y fortalecimiento de la integración internacional en el ámbito de la estandarización./.

VNA
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