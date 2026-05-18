Recursos humanos de alta calidad, clave para el avance de la economía digital en Da Nang

Da Nang, Vietnam (VNA) – Tras reorganizar su espacio de desarrollo, la ciudad centrovietnamita de Da Nang busca acelerar el crecimiento de la economía digital, con el objetivo de que este sector represente entre el 35 % y el 40 % de su PIB regional para 2030, una meta que requerirá priorizar la formación de recursos humanos altamente cualificados.



Según Vo Cong Tri, presidente de la Unión de Asociaciones de Ciencia y Tecnología de Da Nang, la ciudad es actualmente uno de los principales centros universitarios de Vietnam, con 19 universidades e instituciones de educación superior y una tasa cercana a 800 estudiantes por cada 10 mil habitantes. Además, dispone de una fuerza laboral altamente cualificada en el sector público, donde casi el 80 % de los funcionarios y empleados cuentan con títulos universitarios y de posgrado, así como de 64 organizaciones científicas y tecnológicas en funcionamiento.



Vo Cong Tri señaló que, en el nuevo contexto de desarrollo, el capital humano altamente especializado será un factor decisivo para la competitividad. Consideró que Da Nang debe pasar de una mentalidad basada en la “gestión administrativa de recursos humanos” hacia una “gestión del capital intelectual”, enfocándose en la formación y atracción de talento en sectores estratégicos como la inteligencia artificial (IA), el diseño de chips semiconductores, la biotecnología, las finanzas y la economía marítima.



Por su parte, el profesor y doctor Bui Van Ga, exviceministro de Educación y Formación, afirmó que para atraer talento tecnológico Da Nang no puede competir únicamente mediante salarios y beneficios, sino que debe crear ventajas a partir de la calidad de vida, un entorno creativo y mecanismos de incentivos específicos.



Sugirió además la creación de un Fondo de Talento con políticas flexibles y una orientación formativa alineada con la Lista Nacional de Tecnologías Estratégicas.



Bui Van Ga estimó que, si la ciudad logra formar entre 500 y mil ingenieros especializados en diseño de circuitos integrados cada año, en un plazo de cinco años Da Nang podría convertirse en el segundo mayor centro de semiconductores del país, después de Ciudad Ho Chi Minh.



Mientras tanto, el doctor Nguyen Quang Thanh, vicepresidente de la Asociación de Informática de Vietnam, destacó que la economía digital desempeña un papel cada vez más importante en el crecimiento socioeconómico de Da Nang, especialmente en áreas como software, circuitos integrados, activos digitales, finanzas digitales e infraestructura tecnológica.



Para impulsar este sector, Nguyen Quang Thanh recomendó ampliar los pagos digitales y promover las finanzas digitales con el fin de fortalecer la inclusión financiera. También propuso atraer inversiones en centros de datos de escala nacional e internacional, desarrollar energías limpias para la industria tecnológica y priorizar tecnologías estratégicas acordes con la orientación del Gobierno.



El profesor asociado y doctor Nguyen Gia Nhu, rector de la Universiad de Informática - Universidad Duy Tan, consideró que Da Nang posee el potencial para convertirse en el futuro centro de la economía digital de Vietnam. A su juicio, la ciudad necesita construir un ecosistema de innovación basado en la cooperación entre el gobierno, universidades, empresas, inversores y la comunidad.



Según Nguyen Gia Nhu, Da Nang debería implementar mecanismos que impulsen la innovación desde el sector público mediante la resolución de problemas abiertos, como la reducción de la congestión vehicular, la predicción de inundaciones o la simplificación de trámites administrativos, permitiendo que empresas, startups y universidades participen en la creación de soluciones. Este enfoque, afirmó, no solo ayuda a resolver desafíos reales, sino que también fomenta el desarrollo de productos tecnológicos “hechos en Da Nang”.



Por su parte, Le Tri Thanh, presidente del Comité del Frente de la Patria de Vietnam en Da Nang, subrayó que los intelectuales, expertos y científicos representan un recurso esencial para el desarrollo de la ciudad, al desempeñar un papel clave en la investigación, la asesoría política, la formación de recursos humanos de alta calidad y el impulso a la innovación.



Le Tri Thanh afirmó que, frente a las exigencias de desarrollo en la era digital, Da Nang necesita nuevas ideas y soluciones innovadoras para generar motores de crecimiento, mejorar la competitividad y garantizar un desarrollo sostenible. Añadió que la ciudad continuará aprovechando el papel de la comunidad intelectual en áreas prioritarias como ciencia y tecnología, transformación digital, ciudades inteligentes, atracción de talento y análisis crítico de políticas públicas./.

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