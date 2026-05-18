Vietnam acelera su apuesta por dominar las tecnologías de vehículos eléctricos

Hanoi (VNA) – Impulsar la producción y el uso de vehículos eléctricos (VE) no solo constituye una tendencia inevitable dentro de la transición energética, sino también una oportunidad estratégica para que Vietnam domine tecnologías clave y fortalezca su participación en las cadenas de suministro globales.



Los expertos consideran que elevar los índices de localización será un factor decisivo para que las empresas nacionales alcancen la autosuficiencia tecnológica y consoliden las ambiciones de crecimiento verde del país a largo plazo.



Frente a la volatilidad mundial en el suministro y los precios de los combustibles fósiles, la transición hacia vehículos eléctricos y energías limpias se ha convertido en una necesidad cada vez más urgente para garantizar la seguridad energética y el desarrollo sostenible de Vietnam.



Pham Van Quan, subdirector de la Agencia de Industria del Ministerio de Industria y Comercio y usuario de VE desde 2022, señaló que los vehículos eléctricos representan no solo un medio de transporte, sino también un ecosistema industrial completamente nuevo.



Al compartir su experiencia con un vehículo eléctrico de VinFast, comentó que su familia tenía inicialmente preocupaciones relacionadas con la seguridad de la batería y el riesgo de incendios. No obstante, la durabilidad y la eficiencia operativa del automóvil disiparon gradualmente esos temores.



“Esta transición es inevitable, del mismo modo que ocurrió el paso de los teléfonos móviles tradicionales a los smartphones”, afirmó.



Aunque algunos observadores sostienen que la industria vietnamita de vehículos eléctricos todavía depende en gran medida de componentes importados, Pham Van Quan indicó que esas valoraciones ya no reflejan plenamente la realidad actual.



Para finales de 2025, Vietnam ya había establecido 28 normas y reglamentos técnicos vinculados a estaciones de carga, equipos de recarga y baterías. Se prevé que el marco legal quede completamente finalizado en el tercer trimestre de 2026.



Mientras tanto, la tasa de localización de los vehículos VinFast alcanzó alrededor del 60 % a finales de 2025. Con la entrada en pleno funcionamiento de la planta de fabricación de baterías en la provincia central de Ha Tinh, se espera que esa cifra aumente hasta el 80 %.



Vietnam también ha avanzado de forma gradual en el dominio de varias tecnologías esenciales para los vehículos eléctricos, especialmente motores eléctricos y baterías, que representan la mayor parte del valor agregado de estos automóviles. Los nuevos proyectos de inversión apuntan a alcanzar tasas de localización de entre el 80 % y el 90 % en tecnologías de almacenamiento de baterías durante los próximos años.



En comparación con los fabricantes de automóviles tradicionales de inversión extranjera, cuyas tasas de localización siguen situándose apenas entre el 10 % y el 15 % tras décadas de operación en Vietnam, el rápido avance de los productores nacionales de vehículos eléctricos evidencia la creciente capacidad manufacturera del país y su determinación por dominar tecnologías avanzadas.



Hoang Ha, director ejecutivo del fabricante vietnamita de vehículos eléctricos VinFast, afirmó que la empresa busca construir un ecosistema sostenible de movilidad verde. Añadió que, con una red de 150 mil puntos de carga y el mayor sistema de distribución del país, VinFast está facilitando el acceso y la comodidad de los consumidores a los vehículos eléctricos.



Para respaldar la industria de vehículos eléctricos, el Ministerio de Industria y Comercio ha puesto en marcha diversas políticas destinadas a promover las industrias auxiliares, incluido el Decreto n.º 205/2025/ND-CP, que modifica la normativa sobre el desarrollo de la industria de apoyo.



Los incentivos vigentes son considerados entre los más sólidos jamás ofrecidos e incluyen beneficios relacionados con impuestos, uso de suelo y tarifas de arrendamiento. Las empresas pueden beneficiarse de exenciones fiscales durante los primeros cuatro años y reducciones tributarias a lo largo de los nueve años posteriores.



Un aspecto destacado es que las empresas de inversión extranjera que deseen acceder a incentivos deberán incorporar al menos una compañía vietnamita en sus cadenas de suministro, y los productos elegibles tendrán que poseer un elevado contenido científico y tecnológico, en lugar de limitarse a simples procesos de ensamblaje.



Según el doctor Vo Tri Thanh, director del Instituto de Investigación de Estrategia de Marca y Competitividad, el desarrollo de la industria de vehículos eléctricos no debe centrarse únicamente en incrementar la producción, sino también en dominar tecnologías clave como la ingeniería de precisión, el software y las soluciones vinculadas a la economía circular.



Subrayó que Vietnam necesita aplicar un enfoque equilibrado que contemple tanto la oferta como la demanda. Desde el lado de la oferta, las empresas deben recibir apoyo para mejorar su competitividad e integrarse en las cadenas globales de suministro mediante programas como “Go Global”. En cuanto a la demanda, el mercado interno debe expandirse lo suficiente para sostener un ecosistema sólido de industrias auxiliares.



Con planes para completar el marco legal de la infraestructura de carga antes del tercer trimestre de 2026, Vietnam está sentando bases importantes para construir un ecosistema integral de vehículos eléctricos, allanando el camino hacia un crecimiento más verde y el objetivo nacional de cero emisiones netas para 2050./.

VNA