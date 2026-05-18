Centro Financiero Internacional de Ciudad Ho Chi Minh abre nuevas oportunidades para empresas

Ciudad Ho Chi Minh VNA) – El establecimiento del Centro Financiero Internacional de Vietnam en Ciudad Ho Chi Minh (VIFC-HCMC en inglés), junto con una serie de mecanismos y políticas especiales, se espera que cree un nuevo impulso para el crecimiento económico y abra nuevas oportunidades para que las empresas accedan a los flujos de capital globales.

Tal información se dio a conocer en un foro empresarial celebrado por la Asociación de Empresas de Ciudad Ho Chi Minh (HUBA) el 16 de mayo en esta urbe sureña, bajo el tema “Centro Financiero Internacional de Vietnam en Ciudad Ho Chi Minh – Oportunidades para las empresas”.

Nguyen Ngoc Hoa, presidente de HUBA, afirmó que Ciudad Ho Chi Minh está entrando en una nueva fase de desarrollo que requiere motores de crecimiento estratégicos para la economía.

Para aprovechar las oportunidades de la nueva era, las empresas deben adoptar la ciencia y la tecnología, la innovación y la transformación digital. Sin embargo, señaló que el mayor desafío sigue siendo si las empresas cuentan con suficientes recursos financieros y humanos para absorber y aplicar eficazmente las nuevas tecnologías.

En los últimos años, se han emitido varias políticas clave para apoyar el desarrollo empresarial, incluidas la Resolución N.º 57-NQ/TW del Buró Político sobre avances en ciencia, tecnología, innovación y transformación digital nacional, la Resolución N.º 68-NQ/TW sobre el desarrollo de la economía privada y la Resolución N.º 59-NQ/TW sobre la integración internacional en el nuevo contexto.

Ciudad Ho Chi Minh también se ha beneficiado de la Resolución N.º 260/2025/QH15, que modifica y complementa los mecanismos especiales bajo la Resolución N.º 98/2023/QH15 sobre el desarrollo de la ciudad.

A pesar de estas políticas de apoyo, el acceso al capital sigue siendo el mayor cuello de botella para las pequeñas y medianas empresas (pymes), señaló Ngoc Hoa.

El Estado está promoviendo políticas que permiten a las empresas participar en grandes proyectos nacionales mediante mecanismos de licitación, cooperación en cadenas de suministro y redes de subcontratación. Las grandes corporaciones también necesitan ecosistemas de pymes para apoyar proyectos a gran escala. Pero para participar, las empresas deben contar con suficiente capital para invertir en maquinaria, tecnología, mano de obra y capacidad productiva, indicó.

Ngoc Hoa expresó su preocupación de que, a medida que las grandes corporaciones aumentan la movilización de capital para proyectos estratégicos nacionales, las pymes podrían enfrentar crecientes dificultades para acceder al crédito, especialmente en un contexto en el que las tasas de interés muestran señales de aumento.

En este contexto, el Centro Financiero Internacional de Vietnam se espera que se convierta en un canal de capital eficaz para responder a las necesidades de financiación de las empresas.

El profesor asociado y doctor Nguyen Huu Huan, vicepresidente del Comité Ejecutivo del VIFC-HCMC, afirmó que el centro está concebido como un ecosistema integrado de finanzas, tecnología y comercio que opera bajo estándares internacionales.

Contará con marcos legales flexibles, mecanismos de “sandbox” para fintech y activos digitales, así como sistemas especializados de arbitraje internacional y tribunales para apoyar transacciones financieras transfronterizas.

Dado que la demanda de capital de Vietnam para apoyar el crecimiento, la transformación digital y la transición verde sigue aumentando, se espera que el centro financiero internacional mejore la capacidad del país para atraer y conectar flujos de capital globales, desarrollar los mercados de capital, fomentar la innovación y fortalecer la competitividad económica.

El VIFC-HCMC también impulsará el desarrollo de sectores financieros especializados donde Vietnam aún tiene un amplio margen de crecimiento, como las finanzas marítimas, la financiación de la aviación, las finanzas verdes, el comercio de carbono, la gestión de patrimonios y el fintech.

Para las empresas, especialmente las privadas, el centro creará oportunidades para acceder a fuentes de capital más diversificadas y servicios financieros modernos. Las empresas podrán participar en mercados emergentes como valores internacionales, derivados de materias primas, créditos de carbono, activos digitales y plataformas de financiación de cadenas de suministro.

Según Huu Huan, Ciudad Ho Chi Minh cuenta con importantes ventajas para convertirse en un centro financiero internacional gracias a una economía que representa alrededor del 25% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional, un fuerte impulso de crecimiento, su ubicación estratégica conectada a rutas marítimas internacionales y costes operativos estimados en solo una quinta parte de los de Singapur, Hong Kong (China) o Dubái.

El doctor Can Van Luc, economista jefe del BIDV y miembro del Consejo Nacional de Asesoría de Políticas Financieras y Monetarias, señaló que Vietnam aspira a lograr un crecimiento medio del PIB superior al 10% durante el período 2026-2030, al tiempo que aumenta la contribución de la economía digital a alrededor del 30% del PIB.

Para alcanzar estos objetivos, se estima que Vietnam necesitará un capital de desarrollo anual de entre 260 y 280 mil millones de dólares hasta 2030.

Van Luc calificó el centro financiero internacional y los mecanismos de zonas de libre comercio relacionados como una “oportunidad de oro” para que las empresas participen en proyectos de gran escala en infraestructura, logística, puertos y servicios financieros.

Sin embargo, advirtió que persisten desafíos importantes, incluidos marcos legales incompletos, la no convertibilidad del dong vietnamita, riesgos de ciberseguridad y una creciente competencia internacional.

Para aprovechar plenamente las nuevas oportunidades, Van Luc señaló que las empresas deben reestructurar proactivamente sus mercados, diversificar sus cadenas de suministro, acelerar la transformación verde y digital, fortalecer la gestión de riesgos y adoptar instrumentos financieros modernos alineados con las tendencias globales “verdes y digitales”./.

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