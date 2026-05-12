Expertos prevén mayor cooperación en innovación entre Vietnam e India

Nueva Delhi (VNA) Expertos indios expresaron optimismo sobre las perspectivas de ampliar la cooperación con Vietnam en innovación, tecnología digital y startups, al destacar las fortalezas complementarias de ambos países en estos ámbitos.



En declaraciones a la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA), al margen del Foro de Innovación Vietnam-India celebrado durante la visita de Estado a la India del secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente del Estado, To Lam, del 5 al 7 de mayo, Amitabh Nag, director ejecutivo de Bhasha India - división de lenguaje digital y centro de startups del Ministerio de Electrónica y Tecnología de la Información (MeitY) de la India - afirmó que ambos países cuentan con un gran potencial de cooperación gracias a sus recursos humanos altamente calificados y al creciente interés por las tecnologías avanzadas y emergentes.



Según Nag, Vietnam y la India comparten la aspiración de convertirse en países desarrollados para 2045 y 2047, respectivamente, lo que genera condiciones favorables para que organizaciones y asociaciones de startups construyan ecosistemas colaborativos capaces de atender no solo a los mercados internos, sino también a la expansión internacional.



El experto señaló además que la inteligencia artificial (IA) y los datos lingüísticos constituyen áreas especialmente prometedoras para la cooperación bilateral, debido a su estrecha relación con las identidades culturales nacionales.



Indicó que India impulsa actualmente el proyecto Bhasha Interface, orientado al desarrollo de modelos de IA y conjuntos de datos lingüísticos para múltiples idiomas, incluidos aquellos con recursos digitales limitados. El país también ha desarrollado una plataforma nacional de tecnología lingüística que integra modelos de IA y datos de lenguaje, gran parte de los cuales se han puesto en código abierto para favorecer la compatibilidad y la conectividad internacional.



Nag destacó que el idioma vietnamita ya fue integrado en la plataforma lingüística india, permitiendo la conversión fluida de contenidos de lenguas indias a texto y voz en vietnamita.



Asimismo, expresó su deseo de que ambos países continúen fortaleciendo la cooperación en ecosistemas de startups, inteligencia artificial y datos lingüísticos en los próximos años.



Por su parte, el doctor Ranit Chatterjee, cofundador de las startups RIKA India, RIKA Institute y DTECH, calificó el Foro de Innovación Vietnam-India como una iniciativa con visión de futuro y una plataforma relevante para conectar a las startups de los dos países.



De acuerdo con Chatterjee, la gestión de desastres y la respuesta al cambio climático figuran entre las áreas más prometedoras para la cooperación bilateral, dado que Vietnam e India enfrentan riesgos similares relacionados con desastres naturales.



Añadió que las startups pueden desempeñar un papel importante en el desarrollo de soluciones tecnológicas destinadas a la gestión y respuesta ante futuros desastres, no solo en el sur de Asia, sino también en todo el sudeste asiático.



El experto también sugirió que ambos países cooperen en el desarrollo de robótica basada en inteligencia artificial y otras tecnologías avanzadas, incluida la tecnología cuántica, con el fin de reducir y gestionar riesgos comunes.



Especialistas indios manifestaron su confianza en que la visita de Estado de To Lam impulse aún más la cooperación entre Vietnam e India en innovación, tecnología digital y startups, contribuyendo al fortalecimiento sustancial y efectivo de la Asociación Estratégica Integral Reforzada entre ambos países./.

VNA