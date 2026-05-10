Inversión vietnamita en el extranjero se dispara 2,3 veces

Hanoi (VNA) – La inversión total vietnamita en el extranjero, incluyendo nuevos proyectos y ajustes de capital, alcanzó los 713,9 millones de USD en los primeros cuatro meses de 2026, lo que representa un aumento de 2,3 veces con respecto al mismo período del año anterior, según datos del Departamento de Inversión Extranjera.



Un total de 74 nuevos proyectos recibieron licencias de inversión, lo que representa un capital registrado de 691,1 millones de USD, un incremento interanual de 2,6 veces. Por otro lado, cuatro proyectos experimentaron ajustes de capital, con un aumento adicional de 22,8 millones de USD.



Sin embargo, las reducciones de capital representaron el 43,2% del valor total de los ajustes, lo que refleja cierto grado de selectividad en el proceso de implementación de proyectos de inversión en el extranjero.



Por sector, los flujos de inversión se concentran principalmente en algunas áreas clave. La producción y distribución de electricidad, gas, agua caliente, vapor y aire acondicionado atrajo 163,8 millones de USD, lo que representa el 22,9% de la inversión total. El sector de la construcción representó 153 millones de USD, o el 21,4%, mientras que el transporte y el almacenamiento movilizaron 149,2 millones de USD, o el 20,9%.



Durante los primeros cuatro meses del año, las inversiones vietnamitas se desplegaron en 32 países y territorios. Laos sigue siendo el principal mercado tradicional con 198 millones de USD, o el 27,7% del total. También están surgiendo nuevos mercados prometedores, en particular Kirguistán, que ocupa el segundo lugar con 149,9 millones de USD (21%), seguido del Reino Unido con 82,8 millones (11,6%) y Kazajistán con 36 millones (5%).



Otros destinos también figuran entre los principales beneficiarios, incluidas las Islas Vírgenes Británicas con 30,1 millones de USD (4,2%), Angola con 30 millones (4,1%) y los Países Bajos con 29,4 millones (4%).



Mientras tanto, Vietnam continúa fortaleciendo su atractivo para los inversores extranjeros. La inversión extranjera directa (IED) registrada en el país alcanzó los 18,24 mil millones de USD durante los primeros cuatro meses de 2026, lo que representa un incremento interanual del 32%. Se estima que los desembolsos efectivos ascendieron a 7,4 mil millones de USD, un aumento del 9,8%, el nivel más alto registrado para este período en los últimos cinco años.



De los 53 países y territorios que han obtenido nuevas licencias de inversión en Vietnam desde principios de año, Singapur sigue siendo el mayor inversor con 6,05 mil millones de USD, lo que representa el 49,8% del capital nuevo total. Le siguen Corea del Sur con 4,08 mil millones de USD (33,6%), China con 524,1 millones (4,3%), Japón con 462 millones (3,8%), Hong Kong (China) con 329,2 millones (2,7%) y los Países Bajos con 318,5 millones (2,6%).



Según Nguyen Duc Hien, vicepresidente de la Comisión de Políticas y Estrategias del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam, la tendencia a atraer inversión extranjera directa a Vietnam sigue siendo positiva. El fuerte crecimiento del capital registrado refleja la creciente confianza de los inversores internacionales en el entorno empresarial y de inversión de Vietnam./.

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