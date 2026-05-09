Quang Ninh apunta a captar más de 3 mil millones de dólares en IED

Quang Ninh, Vietnam (VNA) – Tras los resultados positivos registrados en los primeros cuatro meses de 2026 y con una estrategia enfocada en atraer inversiones de alta calidad, la provincia norvietnamita de Quang Ninh aspira a captar más de 3 mil millones de dólares en inversión extranjera directa (IED) este año, con la meta de convertirse anticipadamente en una ciudad bajo administración directa del Gobierno central.



Según las autoridades provinciales, desde comienzos de 2026 Quang Ninh ha atraído 222,25 millones de dólares en IED. En ese período, diez nuevos proyectos recibieron certificados de inversión por un valor superior a 125,33 millones de dólares, mientras que otros ocho proyectos en operación ampliaron su capital en 96,72 millones de dólares.



Actualmente, la provincia alberga 237 proyectos de inversión extranjera procedentes de 20 países y territorios, con un capital registrado total cercano a los 16.000 millones de dólares. El capital efectivamente desembolsado ronda los 10.000 millones de dólares, equivalentes a aproximadamente el 63 % del monto comprometido.



Estos resultados consolidan la posición de Quang Ninh entre los destinos más atractivos de Vietnam para los inversores extranjeros. En 2025, la provincia ya figuraba entre las diez principales receptoras de IED del país, con alrededor de 1.000 millones de dólares captados.



No obstante, las autoridades locales destacan que la provincia está experimentando un cambio importante en la calidad de las inversiones. En lugar de priorizar el crecimiento extensivo, Quang Ninh se enfoca ahora en proyectos de alto valor añadido, basados en tecnologías avanzadas y respetuosas con el medio ambiente.



Esta transformación se refleja en los indicadores de inversión. El capital medio por hectárea aumentó de un millón de dólares en el período 2016-2020 a 13,12 millones de dólares entre 2021 y 2025, mientras que la superficie media utilizada por proyecto disminuyó de 41,32 hectáreas a 4,41 hectáreas.



El sector manufacturero continúa siendo el principal motor de la IED, con 152 proyectos que representan unos 8.280 millones de dólares, equivalentes a casi el 52 % del capital extranjero total de la provincia. La presencia de grupos multinacionales como Foxconn y Lite-On está contribuyendo a consolidar cadenas de producción modernas y acelerar el proceso de industrialización local.



Entre 2021 y 2025, el sector de inversión extranjera aportó aproximadamente 654 millones de dólares al presupuesto provincial, un incremento del 21,9 % respecto al período anterior. Las empresas con capital extranjero también generan más del 80 % del volumen total de exportaciones e importaciones de Quang Ninh.



De acuerdo con Truong Manh Hung, director de la Autoridad de Zonas Económicas de Quang Ninh, la provincia no solo busca atraer capital, sino también tecnología, experiencia en gestión y cadenas de valor integradas. En este sentido, continuará mejorando la infraestructura de transporte, electricidad y suministro de agua en zonas industriales y económicas clave como Song Khoai, Bac Tien Phong y Nam Tien Phong.



Por su parte, el presidente del Comité Popular provincial, Bui Van Khang, instó a las autoridades locales a apoyar activamente a los inversionistas y resolver con rapidez los obstáculos relacionados con la tierra, la mano de obra y los procedimientos administrativos, a fin de garantizar un entorno de inversión transparente, estable y atractivo.



Quang Ninh también acelera el desarrollo de infraestructura moderna en las zonas económicas de Van Don y Quang Yen para crear reservas de suelo capaces de acoger a grandes conglomerados industriales internacionales. Paralelamente, la provincia busca fortalecer la formación de recursos humanos cualificados mediante una cooperación más estrecha entre centros de formación profesional y empresas extranjeras.



La reciente aprobación preliminar del Buró Político vietnamita para establecer a Quang Ninh como ciudad bajo administración directa del gobierno central representa un nuevo impulso para la provincia. Las autoridades consideran que mejorar la calidad de la IED será un factor decisivo para cumplir los criterios administrativos y económicos exigidos.



Expertos estiman que estos flujos de inversión de alta calidad permitirán a Quang Ninh consolidar su crecimiento, con la meta de alcanzar una expansión del PIB del 13 % en 2026, al tiempo que fortalece su capacidad fiscal y su posición como uno de los principales polos económicos del norte de Vietnam.



Con una estrategia centrada en la alta tecnología, la economía verde y las cadenas de valor integradas, Quang Ninh aspira a convertirse en una moderna metrópolis marítima y en uno de los destinos de inversión más atractivos de Vietnam en el período 2026-2027./.

VNA