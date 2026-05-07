Empresas de Vietnam e India firman acuerdos de cooperación en foro empresarial en Mumbai

Mumbai, India (VNA) – El secretario general del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam y presidente del país, To Lam, presenció hoy el intercambio de acuerdos de cooperación entre empresas vietnamitas e indias, en el marco del Foro Empresarial India-Vietnam celebrado en Mumbai.

El jefe de Gobierno del estado indio de Maharashtra, Devendra Fadnavis, así como altos funcionarios de ambos países, también asistieron al evento.

Los acuerdos reflejan la expansión de la cooperación entre empresas vietnamitas e indias en áreas como promoción comercial, financiación de aviación, infraestructura aeroportuaria, turismo, logística, manufactura, transformación digital y tecnología verde.

La Cámara de Comercio e Industria de Vietnam (VCCI) firmó memorandos de entendimiento con la Confederación de la Industria India (CII), la Cámaras Asociadas de Comercio e Industria de India (ASSOCHAM) y el Foro Empresarial de India para fortalecer el intercambio de información, las actividades de promoción de inversiones y comercio, y la conectividad empresarial entre ambos países.

La Corporación de Aeropuertos de Vietnam (ACV) y JPMorgan Chase acordaron establecer un marco de cooperación destinado a ampliar las oportunidades en gestión de flujo de caja, financiación de aeronaves y soluciones de gobernanza financiera.

El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente del país, To Lam, presencia el intercambio de acuerdos de cooperación entre empresas vietnamitas e indias. Foto: VNA

Socios vietnamitas e indios también lanzaron iniciativas de cooperación en cultura y turismo, incluida la producción de la película SILA y la organización del evento Namaste Vietnam para promover el turismo bilateral y fortalecer la conexión entre ambos mercados.

El grupo vietnamita Sun y su similar indio GMR anunciaron cooperación en el desarrollo de infraestructura aeroportuaria, marcando un nuevo avance en la conectividad aérea y la cooperación en infraestructura entre los dos países. Mientras tanto, las aerolíneas Sun PhuQuoc y grupo Minar presentaron planes para rutas aéreas entre Vietnam e India, al tiempo que promovieron a Phu Quoc como destino para turistas indios.

Vietjet Air firmó acuerdos de cooperación estratégica con la empresa Aeropuertos GMR en materia de servicios de aviación, operaciones aeroportuarias, carga aérea y logística, servicios para pasajeros y oportunidades de desarrollo y explotación aeroportuaria en Vietnam. La aerolínea vietnamita también estableció un marco de cooperación turística y tecnológica con Grupo Bird relacionado con hotelería, servicios terrestres y transformación digital.

El Centro Internacional de Arbitraje de Vietnam (VIAC) y el Centro Internacional de Arbitraje de India (IIAC) acordaron cooperar en el apoyo a la resolución de disputas comerciales y el intercambio de experiencias.

En el sector logístico, la Corporación Marítima de Vietnam firmó acuerdos con grupo Century y agencias navieras Seahorse para desarrollar rutas de transporte marítimo de contenedores e infraestructura logística entre Vietnam e India.

Otros acuerdos incluyeron cooperación en la distribución de acero inoxidable en el mercado indio, consultoría de inversiones para proyectos de fabricación de autopartes en Vietnam, desarrollo de infraestructura de carga para vehículos eléctricos y transferencia de tecnología de carga rápida, así como aplicaciones de inteligencia artificial para la gestión de cadenas de suministro minoristas./.

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