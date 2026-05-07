Vietnam e India impulsan lazos económicos entre sus localidades

​

Mumbai, India (VNA)- El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente del país, To Lam, sostuvo hoy un encuentro con el jefe de Gobierno del estado de Maharashtra, Devendra Fadnavis, en el marco de su actual visita de Estado a la India.

​

​

Devendra Fadnavis dio la cálida bienvenida y expresó su honor por recibir al máximo dirigente y la delegación de Vietnam en su visita a Maharashtra, centro financiero y comercial de la India.

​

​

Felicitó al Secretario General por haber sido elegido para un nuevo cargo por la Asamblea Nacional de la XVI legislatura y celebró la elevación de las relaciones bilaterales al nivel de asociación estratégica integral reforzada.

​

​

Presentando las fortalezas y el potencial del estado, el dirigente anfitrión manifestó su deseo de que las empresas vietnamitas inviertan más en sectores como la industria farmacéutica, la agricultura, el turismo y las infraestructuras, y que pronto se establezca una ruta aérea directa entre Maharashtra y Ciudad Ho Chi Minh.

​

​

Subrayó que ambas localidades, hermanadas como motores de crecimiento de sus respectivos países, poseen un gran potencial de cooperación en economía y comercio, ciudades inteligentes, startups y turismo, y propuso establecer pronto un grupo de trabajo conjunto para impulsar dicha cooperación.

​

​

Asimismo, acogió con satisfacción el acuerdo de cooperación a gran escala firmado por el grupo Vingroup con el gobierno del estado de Maharashtra en múltiples sectores, considerándolo una prueba clara del gran potencial de colaboración entre ambas partes, y propuso organizar un foro empresarial anual de forma alterna.

​

​

Por su parte, To Lam elogió la coordinación activa del estado en la organización del Foro Empresarial Vietnam–India, que ha creado un espacio de conexión eficaz y abierto numerosas oportunidades de cooperación práctica en comercio e inversión entre las comunidades empresariales de ambos países.

​

​

Valoró las ideas de cooperación entre Maharashtra y Ciudad Ho Chi Minh y afirmó que, a pesar de los cambios en el mundo, los numerosos logros alcanzados muestran que los vínculos entre ambos países son cada vez más sólidos, en beneficio mutuo y en favor de la paz, la estabilidad y el desarrollo regional.

​

​

Destacando el potencial y las fortalezas de Maharashtra, subrayó que este estado no solo es sede de grandes corporaciones, un importante centro financiero y bursátil, sino también una puerta de entrada clave al comercio internacional y un vibrante centro cultural y de entretenimiento, asociado a la mundialmente famosa industria cinematográfica de Bollywood.

​

​

Señaló que, aunque Mumbai es la última parada de esta visita a la India, tiene un significado especialmente importante, ya que abre perspectivas de cooperación innovadora y aporta un nuevo impulso a la Asociación Estratégica Integral Vietnam–India tras una década de desarrollo.

​

​

Devendra Fadnavis mostró especial interés por las orientaciones de desarrollo de Vietnam expuestas por el máximo dirigente de Vietnam, especialmente en relación con los mecanismos y políticas para incentivar y facilitar la inversión extranjera, incluida la india, en sectores clave como energía, infraestructuras, puertos marítimos, petróleo y gas, innovación, economía digital, economía verde y transformación digital.

​

​

Se comprometió a que el gobierno de Maharashtra seguirá creando condiciones favorables para que las empresas vietnamitas inviertan y desarrollen actividades a largo plazo en el estado.

​

​

To Lam valoró que Ciudad Ho Chi Minh y Mumbai sean las primeras ciudades hermanadas entre ambos países, señalando que esto no es solo un acuerdo entre dos grandes centros económicos, sino también una conexión entre dos ecosistemas de desarrollo dinámico con capacidad de complementarse a largo plazo dentro de una estructura de cooperación multinivel entre ambos países.

​

​

Reafirmó la determinación de fortalecer los intercambios y promover una cooperación sustantiva entre las localidades de ambos países.

Ambas partes subrayaron la necesidad de seguir ampliando proyectos y modelos de inversión eficaces, especialmente en áreas de fortaleza y complementariedad como el desarrollo urbano moderno, finanzas y banca, innovación, logística, conexión portuaria e infraestructuras, así como de fortalecer la conexión empresarial y los intercambios entre pueblos.

​

​

El líder vietnamita enfatizó que, para implementar de inmediato los acuerdos alcanzados, los ministerios, sectores y localidades de ambas partes deben materializar los compromisos, fortaleciendo la cooperación económica y financiera, así como los vínculos entre pueblos, empresas, educación, cultura y religión./.

​

Đặng Thu Trang