📝Enfoque: Vietnam consolida su papel como actor clave en la construcción estratégica de la ASEAN

Hanoi (VNA) - Vietnam reafirma su creciente protagonismo dentro de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) al asumir un papel cada vez más activo en la definición de las prioridades estratégicas y el rumbo futuro del bloque, en el marco de la implementación de la Visión de la Comunidad ASEAN 2045.

En un escenario internacional marcado por la inestabilidad y las crecientes tensiones geopolíticas, la 48.ª Cumbre de la ASEAN, celebrada los días 7 y 8 de mayo en Filipinas, abre una nueva etapa para el bloque regional con el inicio de la materialización de la Visión ASEAN 2045, considerada la hoja de ruta para el desarrollo de la región en las próximas décadas.​

En este contexto, Vietnam ha destacado por su participación activa desde las primeras discusiones sobre el proyecto, aportando iniciativas destinadas a garantizar la viabilidad de las metas comunes, el equilibrio de intereses entre los Estados miembros y el fortalecimiento de la cohesión interna de la ASEAN.

Hanoi ha insistido especialmente en reducir la brecha entre los compromisos políticos y su aplicación práctica, uno de los desafíos históricos del bloque. Analistas consideran que este enfoque contribuirá a reforzar la eficacia de la cooperación regional y a consolidar el papel central de la ASEAN en la arquitectura regional.

Ante los efectos de las crisis internacionales, en particular las tensiones en Medio Oriente y su impacto sobre las cadenas globales de suministro energético, Vietnam también ha promovido propuestas orientadas a fortalecer la resiliencia regional. Entre ellas figura la creación de una reserva estratégica regional de combustibles, concebida como un mecanismo colectivo para reforzar la seguridad energética y reducir la dependencia de proveedores externos.

La representante permanente de Vietnam ante la ASEAN, embajadora Ton Thi Ngoc Huong, y otros diplomáticos asisten a un evento de la agrupación regional. (Foto: VNA)

De manera paralela, Vietnam impulsa la cooperación energética intrarregional mediante iniciativas como el desarrollo de la Red Eléctrica de la ASEAN en coordinación con Singapur, proyecto que contempla estudios técnicos y sistemas de cables submarinos transfronterizos. De concretarse, esta iniciativa sentaría las bases de un mercado energético regional integrado y facilitaría la transición hacia energías limpias.

Asimismo, Hanoi ha ampliado su visión de cooperación regional más allá del Sudeste Asiático. Frente a la compleja situación en Medio Oriente y sus repercusiones sobre ciudadanos de los países miembros, Vietnam propuso establecer un mecanismo de coordinación consular dentro de la ASEAN para fortalecer la protección de sus connacionales en terceros países.

En medio de la creciente rivalidad estratégica entre las grandes potencias, Vietnam también se ha consolidado como un actor conciliador dentro del bloque. El país mantiene una postura equilibrada y flexible, aunque firme en principios fundamentales como el consenso, la no injerencia y la solución pacífica de controversias sobre la base del derecho internacional.

Ese papel ha quedado reflejado en asuntos sensibles como el Mar del Este y la crisis en Myanmar, donde Hanoi ha privilegiado el diálogo, la reducción de diferencias y la búsqueda de consensos regionales. Esta postura también contribuye a reforzar la capacidad negociadora colectiva de la ASEAN frente a sus socios externos.

En el ámbito económico, Vietnam continúa figurando entre los principales impulsores de la integración regional mediante la promoción del comercio, la inversión y la conectividad de infraestructura. Además de cumplir los compromisos regionales, Hanoi promueve nuevas iniciativas en áreas estratégicas como las cadenas de suministro, la infraestructura digital y la energía limpia.

​Vietnam también desempeña un papel activo en la reducción de las brechas de desarrollo dentro del bloque a través de la coordinación de la Iniciativa para la Integración de la ASEAN (IAI), impulsando proyectos de conectividad logística, economía digital e infraestructura regional con el objetivo de favorecer una integración más inclusiva y sostenible.

Diversos socios internacionales han valorado positivamente el creciente papel de Vietnam dentro del bloque regional. El secretario general de la ASEAN, Kao Kim Hourn, destacó que Vietnam ha sido durante más de tres décadas un miembro constructivo con importantes contribuciones en los pilares político, de seguridad, económico y sociocultural.

El secretario general de la ASEAN, Kao Kim Hourn, responde a las preguntas de la prensa (Foto: VNA)

Por su parte, la embajadora de Nueva Zelanda ante la ASEAN, Joanna Anderson, elogió la capacidad de coordinación flexible de Vietnam, especialmente en temas energéticos y económicos. En la misma línea, el embajador de Indonesia ante el bloque, Derry Aman, subrayó que el país indochino se ha convertido en un factor de cohesión y en un firme defensor de los principios fundamentales de la ASEAN.

Analistas consideran que la combinación de visión estratégica y acciones concretas está permitiendo a Vietnam consolidar una presencia cada vez más relevante dentro de la región. En un entorno internacional marcado por la incertidumbre, el país no solo se adapta a los cambios, sino que avanza hacia un papel más activo en la construcción de una ASEAN más cohesionada, resiliente y orientada al futuro./.