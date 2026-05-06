Política

Celebran ceremonia de bienvenida al máximo dirigente vietnamita en la India

La presidenta de la India, Droupadi Murmu, y el primer ministro Narendra Modi copresidieron hoy una ceremonia de bienvenida al secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente del Estado, To Lam, quien realiza una visita de Estado al país.

La ceremonia de bienvenida al secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente del Estado, To Lam. (Foto: VNA)
La ceremonia de bienvenida al secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente del Estado, To Lam. (Foto: VNA)

Nueva Delhi (VNA)- La presidenta de la India, Droupadi Murmu, y el primer ministro Narendra Modi copresidieron hoy una ceremonia de bienvenida al secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente del Estado, To Lam, quien realiza una visita de Estado al país.

Un escuadrón de caballería escoltó el vehículo del secretario general y presidente To Lam hasta el Palacio Presidencial, en medio de las salvas de 21 cañonazos en su honor. La presidenta Droupadi Murmu y el primer ministro Narendra Modi recibieron al dirigente vietnamita a su llegada.

Cuando To Lam subió al estrado de honor, bajo las banderas nacionales de Vietnam e India, la banda militar interpretó los himnos nacionales de ambos países.

Tras el desfile, la presidenta Murmu y el primer ministro Modi, junto con el líder vietnamita, presentaron a los miembros de sus respectivas delegaciones que asistieron a la ceremonia.

En los últimos años, las relaciones bilaterales se han desarrollado de manera estable y constante. Cabe destacar que el establecimiento de la Asociación Estratégica Integral en 2016 marcó un salto cualitativo en los lazos entre ambos países.

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El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente del Estado, To Lam, y el primer ministro de la India, Narendra Modi. (Foto: VNA)

Actualmente, ambos países mantienen más de 20 mecanismos de cooperación bilateral en diversos ámbitos y han firmado numerosos acuerdos clave que proporcionan un marco para la colaboración a largo plazo.

La cooperación económica y comercial ha experimentado un fuerte crecimiento, alcanzando el comercio bilateral aproximadamente entre 15 y 16 mil millones de dólares anuales en los últimos años.

La India se encuentra ahora entre los 10 principales socios comerciales de Vietnam. La inversión bilateral continúa expandiéndose, con cerca de 500 proyectos, y aún existe un importante potencial para nuevos avances en la cooperación.

En particular, Vietnam e India están ampliando activamente la colaboración a áreas emergentes como la ciencia y la tecnología, la innovación, la transformación digital, la inteligencia artificial, las energías limpias y los datos satelitales.

Los intercambios culturales y los lazos entre sus pueblos también han experimentado un sólido desarrollo. Ambos países siguen coordinándose estrechamente y apoyándose mutuamente en organizaciones regionales e internacionales y foros multilaterales.

La visita de Estado que el máximo dirigente vietnamita está llevando a cabo a India es una clara muestra de la política exterior de Vietnam en la nueva era, tal como se establece en la Resolución del XIV Congreso Nacional del Partido. Esta política hace hincapié en la independencia, la autodeterminación, la resiliencia, la paz, la amistad, la cooperación y el desarrollo, la diversificación y la multilateralización de las relaciones exteriores, y en ser un miembro responsable de la comunidad internacional./.

VNA
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