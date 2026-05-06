Política

Asociación de Pesca de Vietnam rechaza prohibición unilateral de China en Mar del Este

La Asociación de Pesca de Vietnam expresó su enérgico rechazo a la prohibición unilateral de pesca impuesta por China en el Mar del Este, y exigió su inmediata anulación en las aguas bajo la soberanía vietnamita y en aguas internacionales.

La armada entrega banderas nacionales a los pescadores. Foto: VNA
La armada entrega banderas nacionales a los pescadores. Foto: VNA

Hanoi (VNA)- La Asociación de Pesca de Vietnam expresó su enérgico rechazo a la prohibición unilateral de pesca impuesta por China en el Mar del Este, y exigió su inmediata anulación en las aguas bajo la soberanía vietnamita y en aguas internacionales.

Esta entidad envió un documento a la Oficina del Gobierno, al Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente y al Ministerio de Relaciones Exteriores para protestar contra la decisión de China de aplicar la veda pesquera en 2026.

Según la asociación, el 24 de abril, el Departamento de Agricultura y Asuntos Rurales de la ciudad de Sanya (China) publicó un aviso sobre la moratoria pesquera estacional en el mar para 2026. La medida, impuesta unilateralmente, establece una veda de 3,5 meses, desde las 12:00 horas del 1 de mayo hasta las 12:00 horas del 16 de agosto de 2026.

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El barco pesquero PY 90009 TS fondea en el puerto-refugio de la isla de Truong Sa. Foto: VNA

La zona afectada se extiende desde el paralelo 12°00’ norte hasta el 26°30’ norte, incluido el golfo de Tonkín, abarcando áreas fuera de la boca del golfo, así como la zona económica exclusiva de Vietnam en el centro del Mar del Este (al norte del archipiélago de Truong Sa). La prohibición afecta a todas las modalidades de pesca, salvo la pesca con anzuelo.

La Asociación de Pesca de Vietnam subrayó que esta medida es unilateral e irracional, y constituye una grave violación de la soberanía, los derechos e intereses legítimos de Vietnam, así como del derecho internacional, incluida la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982 (UNCLOS). Asimismo, contraviene la Declaración sobre la Conducta de las Partes en el Mar del Este.

La prolongación de la prohibición de pesca obstaculiza las actividades normales de los buques y pescadores vietnamitas en aguas bajo la soberanía nacional, afecta la producción pesquera, dificulta la actividad del sector y los medios de vida de los pescadores, y aumenta el riesgo de incidentes entre embarcaciones vietnamitas y las fuerzas de guardacostas chinas.

La asociación reiteró su enérgica oposición a la medida y urgió a China a poner fin de inmediato a esta prohibición considerada infundada.

Asimismo, instó a las autoridades competentes a manifestar una oposición firme y adoptar medidas contundentes para impedir la citada prohibición injustificada por parte de China, con el fin de proteger los recursos marinos y pesqueros, garantizar la seguridad de los pescadores nacionales en aguas bajo soberanía y jurisdicción de Vietnam, y salvaguardar la defensa, la seguridad y la soberanía marítima del país.

Señaló que orientará a las asociaciones locales, empresas y pescadores operar en grupos coordinados, cumplir la legislación vigente y mantenerse informados, al tiempo que reforzará las acciones para proteger a los pescadores y animarlos a continuar sus actividades en el mar, contribuyendo a la defensa de la soberanía nacional./.

VNA
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