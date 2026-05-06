Vietnam e India elevan sus relaciones a una Asociación Estratégica Integral Reforzada

​Nueva Delhi (VNA) - Vietnam e India acordaron elevar sus vínculos bilaterales al nivel de Asociación Estratégica Integral Reforzada, ampliando la cooperación en los ámbitos político, económico, de defensa y de intercambio entre pueblos, en el marco de la visita de Estado del secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, al país surasiático del 5 al 7 de mayo.

​Durante las conversaciones celebradas el 6 de mayo, el primer ministro indio, Narendra Modi, y el mandatario vietnamita revisaron el estado general de las relaciones bilaterales y abordaron cuestiones regionales y globales de interés común.

​Ambos coincidieron en que la relación, cimentada en la confianza, el respeto mutuo y la convergencia estratégica, sigue generando beneficios tangibles para ambas naciones y contribuye a sus objetivos de desarrollo a largo plazo, en línea con Viksit Bharat 2047 de la India y la Visión 2045 de Vietnam.

​En un contexto de rápidos cambios geopolíticos y económicos, las dos partes acordaron elevar sus relaciones bajo un marco guiado por una “visión compartida, convergencia estratégica y cooperación sustantiva”, con el propósito de traducir la buena voluntad en resultados concretos.

Asimismo, destacaron que 2026 marca el décimo aniversario de la Asociación Estratégica Integral y se comprometieron a conmemorar este hito, manteniendo intercambios regulares de alto nivel y mecanismos de diálogo institucional.

Mayor coordinación política e institucional



Ambos países reafirmaron su compromiso de fortalecer la coordinación a través de los mecanismos existentes, incluidos los diálogos políticos y estratégicos, así como las comisiones mixtas en materia económica, comercial y científica. También valoraron el impulso a los intercambios parlamentarios y la coordinación en foros multilaterales como la Unión Interparlamentaria y la Asamblea Interparlamentaria de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN).

Las dos partes coincidieron en acelerar la implementación del Plan de Acción 2024–2028 y explorar la creación de un mecanismo de diálogo estratégico en diplomacia y defensa (2+2).

Impulso a la cooperación económica



En el ámbito económico, los líderes acordaron intensificar la cooperación entre ambas economías dinámicas, fijando una meta de 25 mil millones de dólares en comercio bilateral para 2030.

Se comprometieron a facilitar el acceso a los mercados para productos agrícolas como el durián vietnamita y la uva india, y a acelerar los procesos para otros productos como el pomelo y la granada.​

Asimismo, subrayaron la importancia de fortalecer las cadenas de suministro, mejorar el entorno empresarial y promover la cooperación regulatoria. Ambas partes alentaron mayores inversiones en sectores prioritarios como alta tecnología, manufactura, energías renovables, logística, agricultura inteligente, vehículos eléctricos, salud, turismo y tecnologías de la información.

​También abogaron por reforzar los ecosistemas de innovación y startups, así como por concluir con prontitud la revisión del Acuerdo de Comercio de Bienes ASEAN-India (AITIGA).​

Avances en salud y medicina tradicional



En el sector sanitario, ambos países acordaron ampliar la cooperación, incluida la posible participación de empresas farmacéuticas indias en el suministro de medicamentos al sistema público vietnamita a partir de 2027. Además, impulsarán la transformación digital en salud, con especial énfasis en la aplicación de inteligencia artificial.

​Reconociendo la riqueza de sus tradiciones médicas, ambas partes se comprometieron a fomentar la investigación, el intercambio de conocimientos y la cooperación institucional, incluida la promoción del Ayurveda.

Refuerzo de la cooperación en defensa y seguridad



La defensa y la seguridad continúan siendo un pilar clave de la relación bilateral. En este sentido, ambos países acordaron ampliar la cooperación en ámbitos tradicionales y emergentes, como ejercicios conjuntos, desarrollo tecnológico en defensa, seguridad marítima, ciberseguridad y operaciones de mantenimiento de la paz.

También destacaron los avances en la implementación de acuerdos existentes y en los programas de crédito de defensa de India para Vietnam, así como el fortalecimiento de la formación y el desarrollo de capacidades.

Mayor cooperación marítima



Ambas partes reafirmaron la importancia estratégica del ámbito marítimo y se comprometieron a intensificar la cooperación en seguridad marítima, investigación oceánica y conocimiento del dominio marítimo.

Vietnam valoró la cooperación con India en el marco de la Iniciativa de los Océanos del Indo-Pacífico, mientras que ambos países coincidieron en reforzar la coordinación con los mecanismos liderados por la ASEAN.

El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, y el primer ministro indio, Narendra Modi, presencian la ceremonia de firma de los documentos de cooperación entre ambos países. (Foto: VNA)

Cooperación en ciencia, tecnología e innovación

Los líderes subrayaron la relevancia de las tecnologías emergentes y acordaron ampliar la cooperación en áreas como inteligencia artificial, 6G, espacio, biotecnología y minerales críticos.

También celebraron los acuerdos sobre pagos digitales y cooperación financiera, incluida la interconexión de plataformas mediante códigos QR para facilitar el turismo y los negocios.

Además, reafirmaron su compromiso con la cooperación en energías limpias, resiliencia climática y desarrollo sostenible.

Asociación para el desarrollo y educación

Ambos países reconocieron la importancia de los programas de cooperación para el desarrollo, como los Proyectos de Impacto Rápido y el programa de formación ITEC de India, y alentaron un mayor intercambio académico y educativo.

Intercambios culturales y entre pueblos

Los líderes coincidieron en reforzar los lazos culturales, turísticos y humanos. Celebraron la firma de nuevos acuerdos en materia de turismo y programas culturales para el período 2026–2030, así como el aumento de vuelos directos entre ambos países.

También destacaron los profundos vínculos culturales y espirituales, especialmente a través del budismo, y promovieron mayores intercambios académicos y religiosos. India reiteró su apoyo a la conservación del sitio patrimonial de My Son.

Cooperación regional e internacional

En el plano internacional, ambos países reafirmaron su compromiso con el multilateralismo y su coordinación en foros como las Naciones Unidas. Vietnam reiteró su apoyo a la aspiración de India de convertirse en miembro permanente de un Consejo de Seguridad reformado.

Asimismo, defendieron un orden internacional basado en normas y una región Indo-Pacífico libre, abierta e inclusiva, destacando el papel central de la ASEAN.

En relación con el Mar del Este, reiteraron la importancia de mantener la paz, la estabilidad y la libertad de navegación, conforme al derecho internacional, en particular la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS) de 1982.

Postura común frente a desafíos globales



Ambos líderes condenaron el terrorismo en todas sus formas y abogaron por una cooperación internacional más estrecha para combatirlo, incluida la eliminación de sus fuentes de financiación.​

To Lam agradeció la hospitalidad del Gobierno indio e invitó al primer ministro Narendra Modi a visitar Vietnam, reafirmando la voluntad de ambos países de seguir fortaleciendo su asociación estratégica./.

​