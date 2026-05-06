Política

Vietnam e India impulsan sus relaciones hacia una nueva etapa de desarrollo

Vietnam e India anuncian una nueva etapa de cooperación estratégica, con metas de comercio, defensa, tecnología y fortalecimiento bilateral hasta 2030.

El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente del país, To Lam, y el primer ministro de la India, Narendra Modi, en la cita (Fuente: VNA)
El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente del país, To Lam, y el primer ministro de la India, Narendra Modi, en la cita (Fuente: VNA)

Nueva Delhi (VNA) - El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente del país, To Lam, y el primer ministro de la India, Narendra Modi, comparecieron hoy ante la prensa para informar sobre los resultados de sus conversaciones y las orientaciones destinadas a fortalecer los vínculos bilaterales.

​Durante su intervención, Narendra Modi expresó su satisfacción por recibir al dirigente vietnamita y subrayó que la visita contribuye de manera significativa al impulso de las relaciones entre ambos países.

​El jefe del Gobierno indio destacó que Vietnam fue el primer socio estratégico de la India en la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) y anunció que ambas naciones han elevado sus vínculos al nivel de Asociación Estratégica Integral Reforzada, lo que abre una nueva etapa de cooperación.

​Ambos países acordaron fijar como objetivo elevar el comercio bilateral a 25 mil millones de dólares para 2030, así como promover la cooperación en sectores como la industria farmacéutica, los productos agrícolas, la estabilidad de las cadenas de suministro y el desarrollo de infraestructuras.

​Asimismo, coincidieron en la necesidad de actualizar el Acuerdo de Comercio de Bienes ASEAN-India con el fin de generar nuevos impulsos al comercio y la inversión. También se comprometieron a ampliar la cooperación en minerales estratégicos, tierras raras y energía, además de reforzar la conexión entre instituciones financieras.​

Por su parte, To Lam felicitó los logros de desarrollo alcanzados por la India y subrayó que el país se consolida como un importante centro global de crecimiento e innovación.

​El líder vietnamita señaló que ambas partes valoraron positivamente más de 50 años de relaciones diplomáticas y una década de Asociación Estratégica Integral, reafirmando la prioridad que conceden al fortalecimiento de los vínculos bilaterales.

Los dos dirigentes acordaron continuar elevando la relación bajo el espíritu de “compartir visiones, converger estrategias y cooperar de manera sustantiva”, profundizando la confianza política, intensificando los contactos de alto nivel y mejorando la eficacia de los mecanismos de cooperación.

Según To Lam, la defensa y la seguridad fueron definidas como pilares estratégicos, mientras que la cooperación económica, comercial y de inversión deberá intensificarse mediante la integración de las cadenas de suministro y la ampliación de mercados. La ciencia, la tecnología, la innovación y la transformación digital se identificaron como nuevos motores del crecimiento, junto con el impulso a los intercambios culturales, educativos y entre pueblos.

​Ambas partes coincidieron en reforzar la coordinación en foros regionales e internacionales sobre la base del respeto al derecho internacional y a la Carta de las Naciones Unidas (ONU), con el objetivo de garantizar la paz, la estabilidad, la seguridad y la libertad de navegación y sobrevuelo. Asimismo, respaldaron la resolución pacífica de disputas conforme al derecho internacional, incluida la Convención de la ONU sobre el Derecho del Mar (UNCLOS) de 1982.

​Vietnam apoya un mayor papel de la India en los mecanismos multilaterales, y ambas partes acordaron intensificar la cooperación para hacer frente a desafíos comunes, enfatizó el dirigente vietnamita.

​En esta ocasión, se firmaron varios documentos de cooperación y se acordó instruir a los ministerios y organismos competentes a implementar eficazmente los acuerdos alcanzados, con el fin de llevar la Asociación Estratégica Integral Reforzada entre Vietnam e India a una nueva etapa de desarrollo./.

VNA
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