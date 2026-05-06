Visita del máximo dirigente vietnamita a Sri Lanka elevará relación bilateral a un nuevo nivel

Hanoi (VNA)- Tras su estancia en la India, el secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, realizará una visita de Estado a Sri Lanka del 7 al 8 de mayo de 2026, la cual se espera contribuya a elevar los nexos bilaterales a nuevo nivel.



Se trata de la visita de mayor nivel de un líder vietnamita a Sri Lanka desde el establecimiento de relaciones diplomáticas en 1970.



56 años de amistad sólida y desarrollo sostenible



Vietnam y Sri Lanka establecieron relaciones diplomáticas el 21 de julio de 1970, basadas en profundos vínculos históricos y culturales, especialmente en el budismo.



Durante su camino para buscar la salvación nacional, el Presidente Ho Chi Minh visitó en tres ocasiones Sri Lanka, en 1911, 1928 y 1946. Era ampliamente respetado por su pueblo, con un monumento erigido en 2013 en la capital Colombo que simboliza la amistad entre ambas naciones.



A lo largo de más de medio siglo, ambos países han mantenido una relación amistosa y han intensificado la cooperación en múltiples áreas. Sri Lanka considera a Vietnam un modelo de desarrollo económico e integración internacional exitosa, y ha reconocido su economía de mercado plena.



La relación bilateral se ha fortalecido mediante visitas y contactos regulares de alto nivel, así como a través de mecanismos de cooperación como la Comisión Mixta, consultas políticas y colaboración comercial.



En 2025, ambos países conmemoraron el 55.º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas con diversas actividades significativas, destacando la visita del presidente Anura Kumara Dissanayake a Vietnam.



Las partes emitieron una declaración conjunta, definiendo grandes orientaciones para elevar la relación y firmaron numerosos documentos de cooperación en áreas económicas, comerciales, agrícolas, científicas y tecnológicas, inversión y transformación digital, con el objetivo de alcanzar un volumen comercial bilateral de mil millones de USD.

El ministro de Asuntos Exteriores de Sri Lanka, Vijitha Herath, visita el stand vietnamita en el "Festival Cultural de Sri Lanka 2024" (Colombo, 9 de diciembre de 2024). (Foto: VNA)





En los foros internacionales, Vietnam y Sri Lanka también han coordinado estrechamente, apoyándose mutuamente en candidaturas y participando en mecanismos clave como la ONU, la UNESCO y el ECOSOC.



Gran potencial de cooperación económica y comercial



Sri Lanka ha reconocido a Vietnam como una economía de mercado plena. El comercio bilateral actualmente alcanza aproximadamente 200 millones de USD al año, principalmente en productos vietnamitas exportados, y ambos países buscan elevar esta cifra a mil millones de USD en el futuro cercano.



La estructura comercial es complementaria y no competitiva. Vietnam exporta productos electrónicos, textiles y materias primas industriales, mientras que Sri Lanka se destaca en té, caucho, fibras y productos agrícolas. Esto constituye una base favorable para profundizar la cooperación, integrarse en las cadenas de suministro regionales y globales, y fortalecer los lazos económicos.



En materia de inversión, Sri Lanka cuenta actualmente con 33 proyectos activos en Vietnam, con un capital total de aproximadamente 43 millones de USD. La cooperación en otros sectores como finanzas, agricultura, educación, transporte, cultura, turismo e intercambios entre pueblos continúa avanzando, con más de 30 acuerdos firmados que establecen un marco legal importante para la relación bilateral.



Destaca la colaboración en cultura, budismo e intercambios entre pueblos, que se ha convertido en un pilar esencial para fortalecer la amistad entre ambos países. El turismo, especialmente el turismo espiritual, ha experimentado un crecimiento positivo; ambas partes buscan establecer vuelos directos para mejorar la conectividad, fomentar el comercio y facilitar los viajes. En 2025, más de 14.000 ciudadanos de Sri Lanka visitaron Vietnam.



Impulso para una nueva etapa de cooperación



Tras 56 años de desarrollo, la amistad tradicional ha logrado avances sólidos, sentando las bases para elevar la cooperación a una nueva etapa.



Se espera que la visita de Estado del secretario general y presidente To Lam a Sri Lanka sea un hito importante, generando un impulso para el desarrollo profundo, efectivo y sustantivo de la relación bilateral.



Según el viceministro de Relaciones Exteriores del país indochino, Nguyen Manh Cuong, la visita incrementará la confianza política, ampliará la cooperación en múltiples áreas y definirá el marco de colaboración para la nueva etapa.



La posición estratégica de Sri Lanka en el Océano Índico y su mercado cercano de casi 30 millones de habitantes representan una gran oportunidad para Vietnam en la expansión de exportaciones, inversión, conectividad logística, comercio marítimo y fortalecimiento de la cadena de suministro.



Por su parte, la embajadora de Vietnam en Sri Lanka y concurrente en Maldivas, Trinh Thi Tam, señaló que la visita es una oportunidad para impulsar la cooperación económica, comercial y de inversión, así como para expandirse hacia sectores estratégicos como agricultura, alta tecnología, pesca, educación, turismo y logística.

Además, ambas partes pueden promover nuevas áreas de colaboración, incluyendo economía digital, innovación y transición energética.



La visita, junto con las actividades diplomáticas de Vietnam en la región del sur de Asia, reafirma la importancia que Vietnam otorga a la región y contribuye a fomentar la cooperación por la paz, la estabilidad y el desarrollo común./.