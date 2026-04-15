Xi Jinping preside ceremonia de bienvenida al máximo dirigente vietnamita

Beijing (VNA)- El secretario general del Partido Comunista de China y presidente del país, Xi Jinping, presidió hoy la ceremonia oficial de bienvenida al secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, quien se encuentra en una visita de Estado del 14 al 17 de abril.



La ceremonia de bienvenida al secretario general y presidente To Lam, su esposa y la delegación vietnamita de alto nivel se llevó a cabo solemnemente en el Gran Palacio del Pueblo con el más alto protocolo reservado a jefes de Estado.



Xi Jinping y To Lam subieron al podio de honor. La banda militar interpretó los himnos nacionales de Vietnam y China, mientras se lanzaron 21 salvas de cañón en señal de saludo. Ambos dirigentes pasaron revista a la guardia de honor del Ejército Popular de Liberación de China.



Inmediatamente después de la ceremonia, los dos líderes y sus respectivas delegaciones sostuvieron conversaciones.

El secretario general del Partido Comunista de China y presidente del país, Xi Jinping, y su esposa reciben al secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, y su esposa. (Fuente: VNA)





En los últimos tiempos, las relaciones entre Vietnam y China han mantenido una tendencia de desarrollo positiva, con avances claros y relativamente integrales. La confianza política entre ambas partes se ha consolidado y fortalecido, desempeñando un papel orientador estratégico en el desarrollo de los vínculos bilaterales en diversos ámbitos. Los intercambios y visitas de alto nivel, así como a distintos niveles, han sido dinámicos. La cooperación en los ámbitos diplomático, de defensa y seguridad ha registrado resultados notables y avances sustanciales.



La cooperación práctica entre ambos países, especialmente en economía, comercio e inversión, mantiene un fuerte impulso y se ha convertido en un punto destacado de la relación bilateral.



Vietnam ha mantenido durante diez años consecutivos su posición como el mayor socio comercial de China dentro de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), mientras que China ha sido durante varios años el principal socio comercial de Vietnam.



Los intercambios entre pueblos, la cooperación en educación, cultura, turismo y a nivel local se desarrollan activamente. Ambas partes también mantienen una buena coordinación y cooperación en mecanismos multilaterales.

Lanzan 21 salvas de cañón en señal de saludo en la ceremonia. (Fuente: VNA)





La visita constituye una ocasión de gran importancia para elevar el nivel de la cohesión estratégica y establecer una nueva etapa en las relaciones entre ambos Partidos y Estados. Los máximos dirigentes de ambos países definirán nuevas orientaciones y avances en la cooperación en economía, comercio, inversión y turismo, así como en cadenas de suministro y producción, educación, formación y ciencia y tecnología, con el objetivo de materializar las metas y aspiraciones de desarrollo de cada nación./.