Hanoi y Guangxi refuerzan cooperación en tecnología y conectividad ferroviaria

Guangxi, China (VNA) – En el marco de la visita de Estado a China del secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente del país, To Lam, el secretario del Comité del Partido de Hanoi, Tran Duc Thang, sostuvo hoy en la ciudad de Nanning un encuentro con Chen Gang, miembro del Comité Central del Partido Comunista de China y secretario del Comité partidista de la Región Autónoma Zhuang de Guangxi.

En la reunión, Duc Thang valoró altamente los logros de desarrollo alcanzados por Guangxi en los últimos tiempos, especialmente en ciencia, tecnología e innovación.

Puntualizó que la cooperación entre Hanoi y Guangxi se ha mantenido estable y ha obtenido resultados positivos en diversos ámbitos.

Las dos localidades cuentan con un alto potencial de complementariedad, en particular en el desarrollo de industrias de alta tecnología, la transformación digital y la conexión de ecosistemas de innovación transfronterizos. La futura línea ferroviaria que conectará Guangxi con las localidades vietnamitas, incluida Hanoi, se considera un importante impulso para la cooperación bilateral, destacó.

De cara a futuro, Hanoi desea fortalecer la colaboración con Guangxi en áreas como el intercambio de delegaciones, la formación de recursos humanos de alta calidad, la economía y el comercio, la logística, el turismo y la ciencia y tecnología, subrayó.

Por su parte, Chen Gang afirmó que la amistad entre los pueblos de ambos países se profundiza cada vez más y que la confianza política continúa fortaleciéndose. Guangxi está dispuesta a trabajar con Hanoi para materializar esta relación en proyectos de cooperación concretos.

Asimismo, señaló que se impulsará la cooperación en la construcción de ciudades inteligentes, el desarrollo científico y tecnológico, la formación de cuadros, la protección del medio ambiente y los intercambios entre los dos pueblos.

Sobre la base del memorando firmado en 2025, ambas partes acordaron concretar y desplegar pronto los contenidos de cooperación, incluida la propuesta de establecer una filial del Centro de Ciencia, Tecnología e Innovación de Guangxi en Hanoi, con el compromiso de crear condiciones favorables para su funcionamiento.

También coincidieron en ampliar los intercambios y promover más programas conjuntos, contribuyendo a profundizar la cooperación bilateral y a convertirla en un punto destacado de las relaciones entre Vietnam y China./.