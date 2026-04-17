Política

Titular legislativo de Vietnam dialoga con presidente del Senado de Bélgica

Vietnam y Bélgica fortalecen su cooperación política y económica durante la UIP-152 en Estambul, con énfasis en comercio, tecnología y relaciones con la UE.

Hoàng Thị Thanh Quỳnh
El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, y el presidente del Senado de Bélgica, Vincent Blondel (Fuente:VNA)
El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, y el presidente del Senado de Bélgica, Vincent Blondel (Fuente:VNA)

Estambul (VNA)- El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, sostuvo hoy un encuentro con el presidente del Senado de Bélgica, Vincent Blondel, con motivo de su participación en la 152ª Asamblea de la Unión Interparlamentaria (UIP-152), celebrada en Estambul, Turquía.

Durante la reunión, Thanh Man valoró los avances recientes en las relaciones entre Vietnam y Bélgica, destacando el mantenimiento de intercambios y contactos frecuentes, así como el fortalecimiento de la confianza política.

También elogió la cooperación eficaz entre los órganos legislativos de ambos países y afirmó que Vietnam considera a Bélgica un socio importante dentro de la Unión Europea (UE).

El dirigente vietnamita propuso que Bélgica continúe acompañando y apoyando a Vietnam en su nueva etapa de desarrollo, reforzando la cooperación en todos los ámbitos, especialmente en aquellos en los que Bélgica tiene fortalezas y Vietnam demanda, como ciencia y tecnología, puertos marítimos, logística, semiconductores, agricultura verde, adaptación al cambio climático y lucha contra la intrusión salina.

Asimismo, solicitó el apoyo de Bélgica para impulsar la eliminación de la “tarjeta amarilla” impuesta por la UE sobre los productos del mar vietnamitas, así como para promover la cooperación en el sector energético.

Por su parte, Vincent Blondel manifestó su interés en fortalecer la cooperación económica, continuar impulsando la Asociación Estratégica en agricultura y ampliar la colaboración en sectores tradicionales y nuevos ámbitos estratégicos.

También valoró los avances en la exención de visados para turistas europeos, incluidos los belgas, que viajan a Vietnam.

En virtud de su posición y papel dentro de la Unión Europea, Vietnam propuso que Bélgica siga coordinándose estrechamente para fortalecer la Asociación Estratégica Integral entre Vietnam y la UE, contribuyendo conjuntamente a la solución de cuestiones regionales y globales en favor de la paz, la cooperación y el desarrollo.

En esta ocasión, Thanh Man extendió una invitación a los altos dirigentes belgas para visitar Vietnam en un futuro próximo. El presidente del Senado belga agradeció la cálida acogida brindada por Vietnam al Rey y la Reina de Bélgica durante su visita oficial, y expresó su deseo de que el presidente de la Asamblea Nacional y otros altos líderes vietnamitas realicen visitas a Bélgica en pronto./.

Hoàng Thị Thanh Quỳnh
VNA
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Diplomacia interparlamentaria

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