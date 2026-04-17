Gobierno de Vietnam impulsará mayor transparencia en la gestión de metas y plazos

Hanoi (VNA) - El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, anunció que la Oficina del Gobierno y su Portal de información electrónica publicarán periódicamente el estado de avance de las tareas asignadas a cada ministerio y organismo, con el objetivo de garantizar el cumplimiento estricto de los objetivos nacionales.



Durante una reunión celebrada hoy en Hanoi con dirigentes del Ministerio del Interior, el Ministerio de Asuntos Étnicos y Religiosos y la Inspección del Gobierno, el jefe del Ejecutivo subrayó que la transparencia es un factor clave para alcanzar las metas de crecimiento de dos dígitos y mejorar la eficiencia del aparato administrativo estatal.



El mandatario destacó la necesidad de un sistema de descentralización profunda, en el que cada tarea tenga una única entidad responsable, con el fin de evitar retrasos y agilizar los procedimientos administrativos mediante métodos más rápidos y precisos.



El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, pide impulsar mayor transparencia en la gestión de metas y plazos (Foto: VNA)



En el marco de esta reestructuración, el Gobierno definió como prioridad absoluta el perfeccionamiento institucional y de políticas, exigiendo a todos los ministerios la elaboración simultánea de borradores de directrices técnicas al presentar proyectos de ley ante la Asamblea Nacional.



Para mejorar el entorno de negocios, el primer ministro instruyó la presentación de planes concretos para reducir trámites administrativos y costos de cumplimiento antes del 20 de abril de 2026.



Este proceso de modernización se apoyará en una digitalización integral de los expedientes públicos y en la reutilización de datos digitales, con el objetivo de agilizar la atención a ciudadanos y empresas, tomando la satisfacción de la población como principal indicador de eficacia.



En relación con el Ministerio del Interior, el jefe de Gobierno orientó a transformar el enfoque legislativo hacia un modelo más favorable al desarrollo, sustituyendo la lógica prohibitiva por una gestión basada en resultados y auditorías posteriores.



Asimismo, el ministerio deberá perfeccionar los estándares de puestos de trabajo, coordinar la implementación del “año de los cuadros de base”, iniciativa impulsada por el secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente del país, To Lam, y garantizar la calidad del personal a nivel local.



También se le encomendó continuar con la reforma de políticas salariales y de seguridad social, así como completar en el segundo trimestre del año la reorganización de unidades administrativas y la gestión del personal no profesional en todo el país.



Por su parte, el Ministerio de Asuntos Étnicos y Religiosos recibió la instrucción de perfeccionar el proyecto de Ley de Creencias y Religión (enmendada) y acelerar la ejecución de programas nacionales en zonas de minorías étnicas y regiones montañosas, evitando duplicidades o pérdidas de recursos.



El premier también pidió la creación de una base de datos nacional sobre etnias y religiones, interconectada con el sistema de población, así como el desarrollo de políticas para generar empleo sostenible en estas comunidades. Subrayó que la transparencia informativa en este ámbito debe ser proactiva para fortalecer el consenso social y clarificar las políticas públicas.



Mientras tanto, la Inspección del Gobierno deberá orientar su plan de auditoría de 2026 hacia sectores sensibles a la corrupción y el despilfarro, priorizando el uso de tecnología para prevenir infracciones en lugar de limitarse a detectarlas. Entre las tareas clave figura la implementación de la Conclusión 24 del Buró Político para desbloquear proyectos estancados durante años, con propuestas que serán evaluadas en el primer período de sesiones de la Asamblea Nacional de la XVI Legislatura.

El organismo también deberá unificar a nivel nacional el sistema de gestión de quejas y denuncias, e implementar modelos de atención ciudadana en línea para resolver casos complejos y prolongados que afectan la estabilidad institucional./.