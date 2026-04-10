Gobierno vietnamita refuerza medidas para acelerar la inversión pública

Hanoi (VNA) - El viceministro de Finanzas de Vietnam, Nguyen Duc Chi, informó que, en los últimos tiempos, el Gobierno ha destinado importantes recursos y ha emitido directrices firmes para acelerar el desembolso de la inversión pública.

En la rueda de prensa ordinaria del Ministerio de Finanzas correspondiente al primer trimestre de 2026, efectuada la víspera, Duc Chi señaló que su cartera ha ajustado contenidos clave orientados a fortalecer la descentralización; perfeccionar los procesos de licitación y adjudicación directa; y mejorar la asignación, el pago y la liquidación de capital.

Asimismo, los aspectos vinculados a la planificación, la tierra y los recursos han sido revisados para garantizar la coherencia en la ejecución de los proyectos.

Según el alto funcionario, si el desembolso sigue siendo lento, la causa principal radica en la organización y la ejecución. Por ello, los ministerios, sectores y localidades deben definir claramente sus responsabilidades para adoptar soluciones eficaces.

Subrayó que la inversión pública constituye uno de los pilares del crecimiento económico, por lo que las responsabilidades de las organizaciones y personas involucradas están claramente establecidas.

Las unidades que no cumplan con las tareas de desembolso o ejecuten los proyectos de manera ineficiente serán evaluadas negativamente, con el objetivo de generar presión y mejorar la responsabilidad en la implementación. Se espera que el perfeccionamiento institucional, junto con el fortalecimiento de la disciplina, impulse avances en el desembolso de la inversión pública, enfatizó.

Por su parte, Le Tien Dung, subdirector del Departamento de Desarrollo de Infraestructura del Ministerio de Finanzas, puntualizó que desde inicios de año el Primer Ministro ha emitido numerosas directrices mediante conferencias especializadas y reuniones gubernamentales para eliminar obstáculos y acelerar el progreso. Se ha exigido a los ministerios, sectores y localidades aplicar soluciones sincronizadas, priorizando proyectos de infraestructura clave con efecto multiplicador.

El Ministerio de Finanzas también ha gestionado de forma proactiva el presupuesto, garantizando recursos suficientes y oportunos conforme al plan de 2026, con prioridad para proyectos estratégicos e interregionales con alta capacidad de desembolso.

Asimismo, el Ministerio ha propuesto al Primer Ministro la elaboración de un índice de evaluación mensual del desembolso para fortalecer la supervisión y ajustar oportunamente la gestión.

Según el Ministerio de Finanzas, hasta finales de marzo de 2026, el desembolso de inversión pública alcanzó unos 4,23 mil millones de USD, equivalentes al 11% del plan asignado. Aunque la tasa sigue siendo modesta, muestra una mejora al aumentar 1,2 puntos porcentuales en comparación con el mismo período de 2025./.