Vietnam proyecta crecimiento económico de dos dígitos para período 2026-2030

Hanoi (VNA) - Durante el primer período de sesiones de la XVI legislatura de la Asamblea Nacional de Vietnam, el primer ministro Le Minh Hung presentó hoy un informe sobre los resultados socioeconómicos de 2025 y el plan para el período 2026-2030.



El Gobierno de Vietnam estableció el objetivo de alcanzar un crecimiento anual del Producto Interno Bruto (PIB) del 10% o más para el próximo quinquenio, basándose en el cumplimiento de los 15 indicadores principales durante el año anterior.



En 2025, la economía nacional registró un crecimiento del 8,02%, alcanzando un tamaño de 514 mil millones de dólares y situándose en la posición 32 a nivel mundial, con un volumen de exportaciones e importaciones que superó los 930 mil millones de dólares.



El primer período de sesiones de la XVI legislatura de la Asamblea Nacional de Vietnam. (Foto: VNA)



Durante su intervención, el jefe del Gobierno citó las directrices del secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, sobre la determinación de no aceptar un crecimiento bajo y concentrar recursos para lograr un aumento del PIB de dos dígitos.



Para cumplir esta meta, el Ejecutivo ordenó un recorte del 10% en el gasto corriente y una reducción mínima del 30% en el número de proyectos de inversión pública que utilizan presupuestos centrales y locales en el período 2026-2030.



Asimismo, se informó sobre el inicio de la construcción de la primera fábrica de chips semiconductores en el país y el desarrollo de la transformación digital para que la economía digital represente el 30% del PIB nacional hacia el año 2030.



En cuanto a la infraestructura, el plan gubernamental proyecta la puesta en servicio de más de 5.000 kilómetros de autopistas para el cierre de la década y la inversión en la línea ferroviaria de alta velocidad en el eje Norte-Sur.



El informe también detalló que, en los primeros meses de 2026, el PIB estimado se situó en el 7,83%, con un aumento del 11,4% en la recaudación presupuestaria y un incremento del 23% en el comercio exterior.



El Gobierno planea reducir en un 50% el tiempo y los costos de los procedimientos administrativos, además de eliminar el 30% de las condiciones comerciales innecesarias para el año 2028, con el objetivo de posicionar el entorno de inversión de Vietnam entre los tres primeros de la ASEAN.



El Ejecutivo reafirmó que el año 2026 será crucial para elevar la calidad de los cuadros en los niveles de base, asegurando la sustitución de aquellos que no cumplan con sus responsabilidades en la ejecución de las políticas estatales.



Por su parte, el viceprimer ministro Nguyen Van Thang presentó el plan quinquenal 2026-2030, que incluye 59 indicadores principales y 11 grupos de soluciones clave para alcanzar un PIB per cápita de 8.500 dólares en 2030.



El informe de examen presentado por el jefe de la Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional, Phan Van Mai, reconoció la recuperación de la economía, aunque señaló la necesidad de mejorar la sostenibilidad del crecimiento y la eficiencia en el uso del capital.



Ante los riesgos de la economía global y la presión por un crecimiento elevado, la Comisión propuso al Gobierno transitar de una gestión de “respuesta” a una de “adaptación activa”.



El jefe de la Comisión parlamentaria de Economía y Finanzas enfatizó la necesidad de mantener el principio de crecimiento sustancial y la estabilidad macroeconómica mediante la coordinación de las políticas fiscal y monetaria. La mejora institucional debe ser un avance estratégico centrado en la calidad y la sincronización, utilizando los resultados de la implementación como medida de calidad en lugar del número de documentos emitidos.



Asimismo, instó a buscar soluciones estructurales para el sector energético, priorizar la eliminación de cuellos de botella en infraestructura y fortalecer la capacidad de ejecución de las leyes como factor determinante para la eficacia de las políticas en el próximo período./.