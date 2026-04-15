Líder partidista de Vietnam sostiene conversaciones con Xi Jinping

Beijing (VNA)- El secretario general del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam (PCV) y presidente del país, To Lam, sostuvo hoy conversaciones con su homólogo chino, Xi Jinping, en el marco de su visita de Estado al país vecino.



Tras dar la cálida bienvenida a To Lam, su esposa y la delegación de alto nivel que los acompaña, Xi Jinping felicitó cordialmente al líder partidista vietnamita por su reciente elección por la Asamblea Nacional de la XVI legislatura como jefe del Estado.



El dirigente chino expresó su aprecio por el hecho de que To Lam eligiera China como destino de su primera visita tras el gran éxito del XIV Congreso Nacional del PCV y la consolidación de los cargos dirigentes del Estado vietnamita. Subrayó que ello refleja la alta prioridad que el Partido y el Estado de Vietnam, así como el propio To Lam, conceden a la amistad tradicional y a la asociación de cooperación estratégica integral entre ambos países, así como el carácter estratégico y el alto nivel de los vínculos bilaterales.



Por su parte, To Lam agradeció a Xi Jinping la acogida solemne, atenta y fraternal dispensada a la delegación vietnamita, así como las múltiples muestras recientes de firme apoyo al XIV Congreso del Partido Comunista de Vietnam.



Al informar sobre los nuevos aspectos teóricos y prácticos destacados del XIV Congreso Nacional del PCV, To Lam enfatizó que la nueva dirección del Partido y del Estado vietnamitas desea, junto con la parte china, seguir cultivando la amistad tradicional y promover el desarrollo constante de la asociación de cooperación estratégica integral y de la comunidad de futuro compartido Vietnam-China de importancia estratégica.

El secretario general del Partido y presidente de Vietnam, To Lam, sostiene conversaciones con su homólogo chino, Xi Jinping. (Foto: VNA)

Tras felicitar los logros de gran alcance histórico alcanzados por el Partido, el Estado y el pueblo chinos, To Lam expresó su confianza en que China implementará con éxito su XV Plan quinquenal, avanzará en el desarrollo de alta calidad y la modernización al estilo chino, y cumplirá los objetivos del “segundo centenario”, consolidando así su papel cada vez más importante en la región y el mundo.



Reafirmó que Hanoi considera el desarrollo de las relaciones con Beijing como una política constante, una elección estratégica y una prioridad máxima en su política exterior de independencia, autodeterminación, diversificación y multilateralización.



Expresó además su apoyo a las iniciativas globales de China en materia de desarrollo, seguridad, civilización y gobernanza, así como su firme adhesión a la política de “una sola China”.



Xi Jinping, por su parte, valoró altamente los logros sobresalientes de Vietnam en la construcción del socialismo y la renovación (Doi Moi), que han abierto una nueva etapa de desarrollo para la nación.



Subrayó que China apoya a Vietnam en mantener el liderazgo del Partido y avanzar en la causa socialista, y reafirmó que el país indochino constituye una prioridad en la diplomacia de vecindad de Beijing.



El líder chino manifestó su convicción de que, bajo la dirección del nuevo Comité Central del PCV encabezado por To Lam, Vietnam cumplirá con éxito los objetivos establecidos en la cita partidista, alcanzará los dos objetivos centenarios y se convertirá pronto en un país desarrollado de altos ingresos con orientación socialista.

El secretario general del Partido y presidente de Vietnam, To Lam, sostiene conversaciones con su homólogo chino, Xi Jinping. (Foto: VNA)

En un ambiente franco, cordial y amistoso, las dos partes intercambiaron de manera amplia y profunda sobre la situación de cada país, las relaciones bilaterales y cuestiones regionales e internacionales de interés común.



Expresaron su satisfacción por el desarrollo positivo de las relaciones bilaterales en los últimos tiempos, destacando los intercambios estratégicos de alto nivel, la ampliación de los mecanismos de cooperación, la cooperación más práctica en defensa y seguridad, los avances en comercio, inversión e infraestructura, así como el dinamismo de los intercambios entre localidades y pueblos y la estrecha coordinación multilateral.



Coincidieron en que, en el complejo contexto internacional actual, ambas partes deben reforzar la unidad, la confianza estratégica y la conectividad en políticas, comercio, infraestructura y energía, elevando así los nexos binacionales a un nuevo nivel y contribuyendo a la paz, la cooperación y el desarrollo regional y global.



En cuanto a la orientación futura, acordaron seguir promoviendo las orientaciones acordadas, mantener intercambios de alto nivel, fortalecer el papel del canal partidista, impulsar la cooperación sustantiva en todos los ámbitos, consolidar la base social de las relaciones, coordinar estrechamente en mecanismos multilaterales, y controlar y gestionar adecuadamente las diferencias.



Durante las conversaciones, ambas partes anunciaron oficialmente el lanzamiento del “Año de Cooperación Turística Vietnam-China 2026-2027”, acordando intensificar la promoción turística, mejorar la infraestructura y los servicios, y mantener su posición como principales mercados emisores de turistas entre sí.

To Lam propuso estudiar la exención de visados para grupos turísticos en determinados destinos sobre la base de reciprocidad.



El dirigente vietnamita pidió que las dos partes fortalezcan la confianza política, intensifiquen los contactos de alto nivel y mejoren la cooperación en los canales del Partido, el Gobierno, los órganos legislativos y las organizaciones sociopolíticas.



También sugirió reforzar la cooperación en diplomacia, defensa y seguridad, implementar eficazmente el mecanismo de diálogo estratégico 3+3 a nivel ministerial y apoyarse mutuamente en la organización del Foro de Cooperación Económica Asia- Pacífico APEC 2026 y 2027.



Propuso que ambas partes eleven la cooperación económica, comercial, de inversión y turística a un nuevo nivel, con el fin de materializar los objetivos de desarrollo de cada país; concentrar recursos para impulsar la conectividad de infraestructuras estratégicas, otorgando la máxima prioridad a la cooperación ferroviaria; y pasar de un intercambio comercial meramente transaccional a una vinculación económica sustantiva, asociando el comercio bilateral con la conectividad de infraestructuras, logística y mercados.



Sugirió además que China amplíe al máximo el acceso de los productos vietnamitas a su mercado, promueva un comercio equilibrado y saludable; intensifique la inversión y la transferencia de tecnología, desarrolle industrias auxiliares y forme cadenas de suministro y producción completas en Vietnam; y coordine la construcción de mecanismos de cooperación para garantizar el suministro de energía estratégica.



Asimismo, solicitó fortalecer la cooperación en educación y formación, ciencia y tecnología, cultura, intercambios pueblo a pueblo y colaboración entre localidades; incrementar las becas para estudiantes vietnamitas y promover la cooperación entre las principales universidades de ambos países.

Por su parte, Xi Jinping propuso que ambas partes profundicen la confianza política y el intercambio estratégico, fortalezcan contactos de alto nivel y aprovechen el papel especial del canal partidista,, intensifiquen el intercambio de experiencias en la construcción del Partido y la gobernanza estatal, y refuercen el papel del mecanismo de diálogo estratégico 3+3 a nivel ministerial de Relaciones Exteriores, Defensa y Seguridad Pública, con el fin de impulsar firmemente la causa socialista en ambos países.



Sugirió implementar eficazmente la conexión entre la Iniciativa de la Franja y la Ruta y el marco de “Dos corredores, un cinturón”; acelerar la conectividad de infraestructuras estratégicas y promover activamente la ejecución de tres proyectos de líneas ferroviarias de ancho estándar que conectan a ambos países.



Asimismo, abogó por profundizar la cooperación en sectores clave, fortalecer la colaboración en cadenas de producción y suministro, alentar a las empresas chinas a invertir en Vietnam; intensificar la articulación de políticas en ciencia y tecnología, fomentar intercambios culturales; y aplicar activamente las iniciativas globales de desarrollo, seguridad, civilización y gobernanza, a fin de mantener conjuntamente un entorno internacional estable, abierto y cooperativo, promover el desarrollo de la causa socialista en el mundo y salvaguardar la paz, la estabilidad y la prosperidad a nivel regional y global.



Los dos dirigentes acordaron continuar gestionando de manera adecuada las diferencias y promover la cooperación en consonancia con el nuevo nivel de las relaciones Vietnam-China, sobre la base del derecho internacional; cumplir estrictamente los consensos entre la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) y China en la implementación de la Declaración sobre la Conducta de las Partes en el Mar del Este (DOC), y acelerar la pronta materialización de un Código de Conducta en el Mar del Este (COC) sustantivo y eficaz, conforme al derecho internacional y a la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982 (UNCLOS).



Tras las conversaciones, To Lam y Xi Jinping presenciaron la ceremonia de firma de diversos acuerdos de cooperación en ámbitos como el canal del Partido, seguridad pública, justicia, economía, ciencia y tecnología, cadenas de producción y suministro, bienestar social, comunicación y cooperación entre localidades.



Ese mismo día, To Lam, su cónyuge Ngo Phuong Ly y la delegación vietnamita asistieron a un banquete oficial ofrecido por Xi Jinping y su esposa Peng Liyuan. Posteriormente, ambas partes participaron en una ceremonia de té de despedida, una forma especial de contacto entre los máximos dirigentes de ambos Partidos y Estados, que refleja la alta consideración y los lazos de amistad, cercanía y camaradería entre los líderes de ambas partes.



En un ambiente cálido y sincero, los líderes y sus esposas rememoraron la amistad tradicional, intercambiaron sobre cultura y costumbres, y resaltaron los resultados de la visita, reafirmando su compromiso de impulsar la asociación de cooperación estratégica integral y la comunidad de futuro compartido Vietnam-China de importancia estratégica hacia una nueva etapa de desarrollo./.