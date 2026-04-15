Vietnam y China suscriben importantes acuerdos de cooperación en diversas áreas

Hanoi (VNA) - En el marco de la visita de Estado a China del 14 al 17 de abril, el secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, junto con su homólogo chino, Xi Jinping, presenciaron hoy la firma de una serie de importantes documentos de cooperación entre ministerios, sectores y localidades de ambos países.



Entre los acuerdos suscritos figura un memorando de entendimiento sobre colaboración en el marco de la Iniciativa de Seguridad Global entre el Gobierno de la República Socialista de Vietnam y el Gobierno de la República Popular China. Asimismo, se firmó un memorando de cooperación entre Hanoi, capital de Vietnam, y Beijing, capital de China, para el período 2026–2030.



Destaca también el protocolo sobre el establecimiento, gestión y operación de una línea directa a nivel ministerial entre los ministerios de Seguridad Pública de ambos países.



Ambas partes acordaron un plan de cooperación entre el Partido Comunista de Vietnam y el Partido Comunista de China para el período 2026–2030, así como un acuerdo de colaboración entre el Ministerio de Relaciones Exteriores de Vietnam y el Departamento de Enlace Internacional del Comité Central del Partido Comunista de China.



Se suscribieron, además, memorandos de entendimiento entre las comisiones de organización de los comités centrales de ambos partidos; entre el Ministerio de Construcción de Vietnam y la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma de China para la formación en el sector ferroviario; y entre los ministerios de Educación de ambos países en materia de formación profesional.

El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, y su homólogo chino, Xi Jinping. (Fuente: VNA)





Otros acuerdos abarcan la cooperación en tecnología de la información y transformación digital; el fortalecimiento de la colaboración en la resolución de disputas civiles y comerciales en zonas fronterizas; y la entrega de documentos del proyecto de asistencia para el estudio de viabilidad de la línea ferroviaria Lao Cai–Hanoi–Hai Phong.



Igualmente, se firmó un acuerdo bilateral sobre cooperación y asistencia administrativa mutua en materia aduanera, así como memorandos para la creación de grupos de trabajo orientados al desarrollo de zonas de cooperación económica transfronteriza y al fortalecimiento de cadenas de producción y suministro.



En el ámbito agrícola, ambas partes acordaron un protocolo sobre requisitos fitosanitarios para la exportación de pomelos y limones vietnamitas a China.



También se suscribieron acuerdos en los sectores cultural y mediático, así como un canje de notas relativo al proyecto de construcción de la segunda fase de la Academia de Medicina Tradicional de Vietnam, financiado con ayuda no reembolsable del Gobierno chino.



En los últimos años, Vietnam y China han consolidado una cooperación sustantiva en múltiples ámbitos, especialmente en economía, comercio e inversión, manteniendo un fuerte impulso de crecimiento y convirtiéndose en un punto destacado de la relación bilateral.



Durante diez años consecutivos, Vietnam ha sido el principal socio comercial de China en la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) y, en 2024 y 2025, su cuarto socio comercial a nivel mundial. Por su parte, China se ha mantenido durante años como el mayor socio comercial de Vietnam.



La visita del máximo dirigente vietnamita constituye una oportunidad clave para elevar el nivel de vinculación estratégica y establecer nuevas metas en las relaciones entre ambos partidos y Estados. Los máximos dirigentes de ambos países han definido nuevas orientaciones y avances en cooperación económica, comercial, de inversión y turismo, así como en cadenas de suministro, educación, ciencia y tecnología, con el objetivo de materializar las aspiraciones de desarrollo de cada nación./.