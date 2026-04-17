Vietnam sigue siendo una prioridad en política exterior de China

Beijing (VNA) – El Diario del Pueblo, órgano oficial del Partido Comunista de China (PCCh), publicó hoy el editorial titulado “Guiar la construcción de una Comunidad de futuro compartido China–Vietnam hacia una vía rápida de desarrollo acelerado”.

El artículo aseguró que, independientemente de los cambios en la situación internacional, Beijing siempre considera a Hanoi como una prioridad en su política exterior de vecindad.

Según el texto, el 15 de abril, el secretario general del PCCh y presidente de China, Xi Jinping, sostuvo conversaciones con el secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente del país, To Lam, durante la visita de Estado del último a China.

Ambas partes intercambiaron de manera profunda sobre cuestiones estratégicas de interés común y alcanzaron importantes consensos, impulsando el desarrollo de las relaciones entre ambos Partidos y países, así como la construcción de la Comunidad de futuro compartido China–Vietnam.

El editorial subrayó que China y Vietnam son países vecinos socialistas y socios estratégicos de importancia mutua. Enfatizó que los altos dirigentes de ambos Partidos y Estados mantienen frecuentes contactos, contribuyendo a consolidar la tradicional amistad de “compañeros y hermanos”. Asimismo, resaltó que la dirección del ambos Partidos constituye el rasgo esencial del sistema socialista y un interés estratégico compartido por las dos partes.

El texto también resaltó el papel de la juventud como fuerza heredera de la causa revolucionaria de ambos países. En el marco de la visita, los dirigentes de ambos países se reunieron con jóvenes participantes en el programa “Viaje rojo de estudio e investigación”, lo que refleja la importancia otorgada a la educación ideológica y al fortalecimiento de los lazos entre las nuevas generaciones.

En el ámbito económico y comercial, el artículo subrayó el sólido desarrollo de la cooperación bilateral. China ha sido durante más de 20 años consecutivos el mayor socio comercial de Vietnam, mientras que Vietnam es el mayor socio de China dentro de la ASEAN y uno de los principales a nivel mundial.

En el contexto de cambios profundos en la situación internacional, el editorial puntualizó que la cooperación bilateral en la construcción de una Comunidad de futuro compartido reviste gran importancia para la paz y el desarrollo regional y mundial.

Finalmente, el artículo reafirmó que China expresa la disposición de fortalecer la asociación estratégica integral de alta calidad, impulsando el desarrollo sostenido y profundo de las relaciones bilaterales./.