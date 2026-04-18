Vietnam y China abren nuevos impulsos para cooperación en ciencia y medio ambiente

Beijing (VNA) – En el marco de la visita de Estado a China del 14 al 17 de abril del secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, académicos y expertos chinos valoraron las perspectivas de la cooperación bilateral, especialmente en los ámbitos de la ciencia, la educación y el desarrollo sostenible.

En una entrevista concedida a la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) en Beijing, el profesor Liu Shuming, director del Instituto de Medio Ambiente de la Universidad de Tsinghua, afirmó que la visita no solo consolida las relaciones políticas, sino que también genera un impulso práctico para la cooperación en ciencia y medio ambiente entre ambos países.

Destacó el discurso del líder vietnamita en la Universidad de Tsinghua, en el que subrayó la importancia de la cooperación ambiental, en consonancia con la tendencia global hacia el desarrollo sostenible.

Según el profesor Liu, la expresión sobre la relación bilateral de “montañas conectadas con montañas, ríos con ríos” refleja de manera vívida la amistad tradicional entre ambos países.

Asimismo, apreció la orientación de cooperación basada en tres pilares sugeridos por To Lam, incluida la colaboración sustantiva, innovación en ciencia y tecnología, y promoción del papel de las jóvenes generaciones, creando una base importante para impulsar la asociación en educación e investigación.

En actividades paralelas, el profesor chino participó en un panel sobre medio ambiente y desarrollo sostenible con representantes de universidades vietnamitas, donde debatieron durante casi 90 minutos las posibilidades de cooperación en investigación, formación e intercambio académico.

Señaló que el potencial de colaboración es aún amplio, especialmente en el contexto de que ambos países priorizan el desarrollo económico vinculado a la protección ambiental.

Propuso tres áreas principales de cooperación, entre ellas la formación de recursos humanos, investigación científica en medio ambiente y fortalecimiento de los intercambios entre pueblos.

Recalcó que la similitud cultural facilita el intercambio de estudiantes y docentes, y que universidades chinas, incluida Tsinghua, están dispuestas a recibir más estudiantes vietnamitas en programas de largo y corto plazo.

En materia ambiental, enfatizó que ambos países enfrentan desafíos comunes como la contaminación, el cambio climático y los desastres naturales, por lo que pueden compartir experiencias y desarrollar proyectos conjuntos. Citó los avances de China en la mejora de la calidad del aire y del agua como referencias útiles para Vietnam.

Respecto a la inteligencia artificial (IA), puntualizó que la Universidad de Tsinghua está aplicando activamente esta tecnología en la enseñanza y la investigación ambiental, desarrollando sistemas de apoyo al aprendizaje personalizado y herramientas de asistencia académica.

Indicó que la IA está transformando los métodos educativos y de investigación tradicionales, mejorando la eficiencia y reduciendo el tiempo de trabajo científico.

En términos generales, el experto consideró que la visita del alto dirigente vietnamita ha creado un ambiente de cooperación positivo y sustantivo, abriendo nuevas oportunidades en ciencia, educación y medio ambiente, y contribuyendo a llevar las relaciones bilaterales hacia un desarrollo más efectivo y sostenible./.