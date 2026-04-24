Actualidad: Vietnam y Corea del Sur impulsan su asociación estratégica con nuevos acuerdos clave

Estás escuchando las noticias destacadas de la semana de la Agencia Vietnamita de Noticias. A continuación, presentamos los eventos seleccionados del 17 al 23 de abril de 2026.

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