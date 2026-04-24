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Actualidad: Vietnam y Corea del Sur impulsan su asociación estratégica con nuevos acuerdos clave

Vietnam y Corea del Sur han dado un nuevo impulso a su relación bilateral tras la visita de Estado del Presidente surcoreano a Hanoi, donde ambas naciones firmaron múltiples acuerdos en áreas estratégicas y acordaron elevar su asociación a un nivel superior.

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