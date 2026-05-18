Mandatario vietnamita asiste a ceremonia de creación oficial de la ciudad de Dong Nai

Dong Nai, Vietnam (VNA) - El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, asistió la noche del 18 de mayo a la ceremonia oficial de anuncio de la Resolución de la Asamblea Nacional sobre la creación de la ciudad de Dong Nai y la entrega de la Orden del Trabajo de primera clase a las autoridades y la población local.



El acto, celebrado en la Plaza Long Hung, reunió además a exdirigentes del Partido y del Estado, representantes de ministerios y organismos centrales, delegaciones de diversas localidades del país, cuerpos diplomáticos y numerosos ciudadanos.



Durante la ceremonia, Phan Chi Hieu, miembro del Comité Central del Partido y presidente de la Comisión de Asuntos Legales y Jurídicos de la Asamblea Nacional, anunció la Resolución No. 30/2026/QH16 sobre el establecimiento oficial de la ciudad de Dong Nai.



Según el documento, la nueva ciudad fue creada oficialmente a partir del 30 de abril de 2026, con una superficie superior a los 12,7 mil kilómetros cuadrados y una población cercana a los cinco millones de habitantes. La urbe cuenta con 95 unidades administrativas de nivel comunal, incluidas 33 áreas urbanas y 62 comunas rurales, y limita con Ciudad Ho Chi Minh, las provincias de Lam Dong y Tay Ninh, además del Reino de Camboya.



En representación de los líderes del Partido y del Estado, To Lam entregó la Resolución de la Asamblea Nacional sobre la creación de la ciudad y otorgó la Orden del Trabajo de primera clase al Comité partidista, las autoridades y el pueblo de Dong Nai.

El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, habla en el evento. (Fuente: VNA)

En su discurso, el máximo dirigente vietnamita destacó que Dong Nai es una tierra con profundas tradiciones históricas, culturales y revolucionarias. Recordó que durante las guerras de resistencia, la localidad simbolizó el espíritu de firmeza y lealtad al Partido, la Patria y el pueblo, mientras que en la etapa de renovación e integración nacional ha mantenido un papel pionero gracias a su creatividad, dinamismo y voluntad de superación.



To Lam subrayó que, de una provincia con fuerte tradición revolucionaria, Dong Nai se ha convertido en uno de los principales centros industriales, urbanos y de integración del país. Al mismo tiempo, resaltó los avances en bienestar social, reducción sostenible de la pobreza, desarrollo de viviendas sociales, educación, salud y cultura, aspectos que reflejan el carácter humanista y solidario de la localidad.



El líder vietnamita afirmó que la creación de Dong Nai como ciudad subordinada directamente al Gobierno central constituye un hito trascendental que abre una nueva etapa de desarrollo. A su juicio, esta nueva posición exige una visión estratégica más amplia, mayores capacidades de gestión y una responsabilidad más elevada ante la población y el país.



Asimismo, señaló que Dong Nai reúne ventajas estratégicas excepcionales en términos de economía, población, infraestructura, industria, logística, recursos naturales y riqueza cultural, condiciones que le permitirán consolidarse como un polo de crecimiento multifuncional y un importante centro nacional de industria, aviación, logística e innovación.



To Lam exhortó a las autoridades, las fuerzas armadas, la comunidad empresarial y la población local a unir esfuerzos para construir una Dong Nai moderna, dinámica y competitiva, con capacidad de irradiar desarrollo hacia toda la región sureste y el resto del país. También expresó la aspiración de que la ciudad pueda figurar en el futuro entre las urbes más habitables y favorables para el emprendimiento en Asia.

Una de las actuaciones artísticas en el evento. (Fuente: VNA)

Destacó además la necesidad de aprovechar eficazmente las fortalezas locales, entre ellas la infraestructura de transporte multimodal, la sólida base industrial, la red logística, la posición estratégica fronteriza y los recursos humanos creativos y dinámicos. Según indicó, estos elementos deben integrarse en un modelo de desarrollo equilibrado entre industria, servicios, urbanización, ecología, cultura y defensa-seguridad.



Enfatizó igualmente que el objetivo central del desarrollo debe ser elevar la calidad de vida de la población, mediante mayores oportunidades de empleo, vivienda, educación, salud y acceso a espacios públicos y un entorno sostenible, especialmente para trabajadores, habitantes de zonas remotas y grupos vulnerables.



Junto con el crecimiento económico, el dirigente llamó a preservar y promover los valores históricos y culturales multiétnicos y multirreligiosos de Dong Nai, así como a formar una ciudadanía disciplinada, preparada y comprometida con el desarrollo de una ciudad moderna, humanista e integrada internacionalmente.



To Lam reiteró que el Gobierno central continuará perfeccionando mecanismos y políticas para que Dong Nai aproveche plenamente su potencial y ventajas. Sin embargo, insistió en que el factor decisivo seguirá siendo el espíritu de iniciativa, creatividad, autosuficiencia y resiliencia de las autoridades, las empresas y la población local.



Por su parte, Vu Hong Van, secretario del Comité partidista de la ciudad de Dong Nai, reafirmó el compromiso de las autoridades y los pobladores de implementar de manera decidida las orientaciones del líder vietnamita, con el propósito de convertir a Dong Nai en un modelo de desarrollo dinámico, moderno, civilizado y próspero.



Tras la ceremonia se celebró un espectáculo artístico de carácter épico que recreó, con gran carga emotiva, los 328 años de historia de Dong Nai y reafirmó las aspiraciones de desarrollo de la localidad en esta nueva etapa./.