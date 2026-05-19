Política

Máximo dirigente vietnamita preside la entrega de insignias del Partido a militantes veteranos

El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, encabezó en Hanoi la entrega de insignias de 80, 75 y 70 años de militancia a 34 veteranos del Partido en el 136.º aniversario del natalicio del Presidente Ho Chi Minh.

El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, entrega los certificados a los militantes veteranos que reciben la insignia de 80 años de militancia del Partido. (Foto: VNA)
El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, entrega los certificados a los militantes veteranos que reciben la insignia de 80 años de militancia del Partido. (Foto: VNA)

Hanoi (VNA) - El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, asistió hoy en Hanoi a la ceremonia de entrega de insignias de 80, 75 y 70 años de militancia a destacados miembros del Partido en la capital, con motivo del 136.º aniversario del natalicio del Presidente Ho Chi Minh (19 de mayo de 1890 - 2026).

El acto fue organizado por el Comité del Partido de Hanoi, con la participación de miembros del Buró Político, del Comité Central del Partido, así como dirigentes de ministerios, organismos centrales y de la ciudad.

En esta edición, el Comité del Partido de Hanoi otorgó insignias a 8.511 militantes con 30 o más años de afiliación. Entre ellos figuran 36 con 80 años de militancia, 12 con 75 años y 38 con 70 años.

Durante el acto, To Lam entregó certificados de insignia de 80 años de militancia a 19 miembros del Partido, de 75 años a 3 y de 70 años a 12.

vnanet-potal-tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-du-le-trao-tang-huy-hieu-dang-cho-dang-vien-lao-thanh-cua-dang-bo-ha-noi-8770497.jpg
El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, entrega los certificados a los militantes veteranos que reciben la insignia de 80 años de militancia del Partido. (Foto: VNA)

En su intervención, el dirigente vietnamita destacó que las insignias del Partido constituyen un reconocimiento a toda una vida de lucha, formación y contribución de los militantes. Subrayó que representan un símbolo de lealtad, honor e ideales revolucionarios, vinculados a las principales etapas históricas del país, desde la lucha por la independencia hasta la construcción, la defensa nacional, la renovación y la integración.

Expresó su profundo reconocimiento a las aportaciones de los militantes veteranos, quienes en distintas funciones han mantenido una lealtad absoluta al Partido, a la Patria y al pueblo, priorizando siempre el interés colectivo.

En el contexto de una nueva etapa de desarrollo nacional, reiteró la necesidad de continuar fortaleciendo un Partido y un sistema político transparentes y sólidos, impulsando la innovación, la transformación digital, el desarrollo de una economía independiente y autosuficiente, y la mejora del bienestar social. Añadió que la tradición revolucionaria de las generaciones anteriores constituye una base espiritual esencial para el presente.

Asimismo, instó al Comité del Partido de Hanoi a mantener su papel pionero en la construcción del Partido, el desarrollo urbano moderno, la preservación cultural y la mejora de la calidad de vida de la población, además de reforzar la atención a los militantes de mayor edad.

En representación de los homenajeados, el teniente general, profesor y doctor Nguyen Tu, exsubdirector de la Academia de Medicina Militar, reafirmó su lealtad absoluta a los ideales del Partido, su firmeza política y ética revolucionaria, así como su compromiso continuo con la construcción del Partido y del país. Expresó también su confianza en la dirección del Partido en la nueva etapa de desarrollo de Vietnam./.

VNA
#To Lam #Vietnam #Hanoi #Partido Comunista de Vietnam #insignias del Partido #militantes veteranos
Seguir VietnamPlus

Construcción del Partido

Emulación patriótica

Noticias relacionadas

El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, entrega una estatua del Presidente Ho Chi Minh a la Universidad Nacional de Hanoi. (Fuente: VNA)

Resaltan papel de comunidad intelectual y científica al desarrollo nacional

La comunidad científica e intelectual expresó su entusiasmo ante el discurso del secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, en la ceremonia conmemorativa por el 120º aniversario del Día tradicional de la Universidad Nacional de Vietnam en Hanoi (16 de mayo), el cual reafirmó el papel clave de los científicos en el desarrollo del país en nueva era.

Máximo dirigente de Vietnam se reúne con jóvenes destacados (Foto: VNA)

Máximo dirigente de Vietnam se reúne con jóvenes destacados

Con motivo del 85º aniversario de la fundación de la Organización de Jóvenes Pioneros Ho Chi Minh (15 de mayo de 1941), el secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, sostuvo hoy un encuentro en el Palacio Presidencial con 85 miembros destacados de la organización procedentes de todo el país.

Ver más

Buque de Armada tailandesa realiza visita de amistad a Ciudad Ho Chi Minh (Foto: VNA)

Buque de Armada tailandesa realiza visita de amistad a Ciudad Ho Chi Minh

El buque HTMS Prachuap Khiri Khan, de la Armada Real de Tailandia, arribó hoy al puerto internacional de Nha Rong-Khanh Hoi, en Ciudad Ho Chi Minh, para iniciar una visita de amistad que se prolongará hasta el 23 de mayo, en el marco de las celebraciones por el 50.º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre Vietnam y Tailandia (1976-2026).

El presidente Ho Chi Minh trabajando en el Palacio Presidencial (Hanoi). Foto: VNA

La luz de Ho Chi Minh ilumina el camino de Vietnam en la nueva era

En un artículo publicado con motivo del 136.º aniversario del natalicio del Presidente Ho Chi Minh, el secretario general del Partido Comunista y presidente de la República, To Lam, reafirmó el valor perdurable del pensamiento del supremo líder como guía estratégica para conducir al país en una nueva etapa de desarrollo, marcada por la modernización institucional, la transformación digital y la aspiración de construir un Vietnam próspero, independiente y sostenible.