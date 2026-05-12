Política

Rinden homenaje al Presidente Ho Chi Minh en Brasil

El embajador de Vietnam en Brasil, Bui Van Nghi, destacó la influencia histórica del Presidente Ho Chi Minh en la amistad y cooperación entre Vietnam y Brasil

En la ceremonia de colocación de ofrendas florales en el monumento al presidente Ho Chi Minh en Río de Janeiro. (Foto: VNA)
En la ceremonia de colocación de ofrendas florales en el monumento al presidente Ho Chi Minh en Río de Janeiro. (Foto: VNA)

Buenos Aires (VNA) – Las grandes victorias del pueblo vietnamita están estrechamente ligadas a la inmensa contribución del Presidente Ho Chi Minh, resaltó el embajador de Vietnam en Brasil, Bui Van Nghi, en una ceremomia conmemorativa dedicada al líder vietnamita en Río de Janeiro con motivo del 136 aniversario de su natalicio (19 de mayo) y del 37 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países (8 de mayo).

Asimismo, destacó que el pensamiento y la visión adelantada a su tiempo de Ho Chi Minh sentaron las primeras bases de la amistad y la cooperación entre los pueblos de Vietnam y Brasil hace más de un siglo.

El jefe de la misión diplomática vietnamita evocó con emoción el hito histórico de 1912, cuando el joven patriota Nguyen Tat Thanh —nombre de Ho Chi Minh antes de adoptar su identidad revolucionaria— hizo escala en Río de Janeiro durante su viaje en busca del camino para liberar a Vietnam.

Señaló que, a partir de las experiencias acumuladas en Brasil y en numerosos países del mundo, fueron tomando forma las ideas revolucionarias de Ho Chi Minh sobre la liberación nacional, la solidaridad y el internacionalismo, que posteriormente inspiraron movimientos de lucha por la independencia y el progreso social en Asia, África y América Latina.

Bui Van Nghi valoró además los esfuerzos de las autoridades de Río de Janeiro por preservar el espacio conmemorativo dedicado al Presidente Ho Chi Minh, considerándolo una expresión de la amistad y los vínculos especiales entre los pueblos de Vietnam y Brasil.

También manifestó el deseo de que ambas partes continúen impulsando iniciativas de cooperación en cultura, educación e historia, así como nuevas actividades para honrar la figura del líder vietnamita y fortalecer la comprensión mutua y la solidaridad bilateral.

La ceremonia contó con la participación de la cónsul honoraria de Vietnam en el estado de Río de Janeiro, Marcelle Torres; el secretario general de la Asociación de Amistad Brasil–Vietnam, Pedro de Oliveira; y representantes del Partido Comunista de Brasil (PCdoB).

En esta ocasión, los participantes también sostuvieron un intercambio sobre la vida y el legado del Presidente Ho Chi Minh, así como sobre el libro “Ho Chi Minh – Vida y obra del líder de la liberación nacional de Vietnam”, escrito por el periodista e historiador Pedro de Oliveira.

Como parte de la visita de trabajo realizada al estado de Río de Janeiro entre los días 5 y 9 de mayo, la delegación de la Embajada de Vietnam participó además en el seminario “Brasil-Vietnam: Diálogo sobre el legado de Ho Chi Minh”, con la asistencia de cerca de 70 participantes, entre ellos el diputado Youri Moura y numerosos académicos.

Los ponentes brasileños expresaron su profundo respeto y admiración por la vida, la obra y el pensamiento de Ho Chi Minh, al considerarlo un símbolo de la lucha por la independencia nacional, la justicia social y la solidaridad internacional.

Destacaron asimismo que el legado ideológico del líder vietnamita continúa inspirando a movimientos progresistas en el mundo y contribuye a promover los ideales de paz, diálogo y desarrollo sostenible./.

VNA
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