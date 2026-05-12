Política

Expulsan de las filas partidistas a varios funcionarios por infracciones

La medida, basada en las recomendaciones de la Comisión de Control Disciplinario, busca sancionar la degradación ética y el incumplimiento de responsabilidades en la lucha contra la corrupción.

Expulsan de las filas partidistas a varios funcionarios por infracciones

Hanoi (VNA) - El Secretariado del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam (PCV) decidió hoy imponer medidas disciplinarias contra varios miembros del Partido tras considerar las propuestas de la Comisión de Control Disciplinario.

Según las conclusiones del órgano, los funcionarios sancionados incurrieron en graves violaciones de las normas del Partido y las leyes del Estado, lo que resultó en consecuencias de extrema gravedad, generó malestar en la opinión pública y afectó negativamente el prestigio de las organizaciones del Partido y las autoridades locales.

Los sancionados son Nguyen Van Buong, exsecretario del Comité del Partido y expresidente del Tribunal Popular de Nivel Superior en la ciudad central de Da Nang; Vu The Phiet, secretario del Comité del Partido y presidente de la Junta Directiva de la Corporación de Aeropuertos de Vietnam (ACV); y Le Van Ha, exmiembro del Comité partidista provincial y expresidente del Consejo Popular del barrio de Le Ho, en la provincia norteña de Ninh Binh.

El Secretariado determinó que estos individuos mostraron una degradación en su ideología política, ética y estilo de vida, además de violar las regulaciones que no deben hacer los militantes, y fallar en sus responsabilidades de ejemplaridad y en la lucha contra la corrupción, el despilfarro y la negatividad en el cumplimiento de sus funciones asignadas.

Basándose en el contenido, la naturaleza y la magnitud de las infracciones, y de acuerdo con las normas disciplinarias del Partido, el Secretariado decidió expulsar de las filas del PCV a Nguyen Van Buong, Vu The Phiet y Le Van Ha.

Asimismo, el Secretariado del PCV solicitó a las agencias estatales competentes que apliquen de manera oportuna y sincronizada las sanciones administrativas correspondientes, en consonancia con las medidas disciplinarias impuestas por el Partido./.

VNA
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