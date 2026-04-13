Vietnam actualiza estatutos del Partido para impulsar la transformación digital

Hanoi(VNA) - El Comité Central del Partido Comunista de Vietnam (PCV) emitió la nueva Regulación sobre la implementación de los Estatutos del Partido, centrada en la modernización de la gestión, la descentralización de competencias y el impulso de la transformación digital dentro de la organización política.



Durante una conferencia nacional celebrada hoy en Hanoi, el miembro del Buró Político, secretario del Comité Central del PCV y jefe de su Comisión de Organización, Nguyen Duy Ngoc, presentó los detalles de la Regulación número 20-QD/TW, firmada por el secretario general del PCV y presidente del país, To Lam, la cual sustituye normativas anteriores para adaptarse a los requisitos del XIV Congreso Nacional del Partido y a la realidad del sistema político actual.



La nueva normativa introduce cinco contenidos clave destinados a elevar la capacidad de liderazgo y la combatividad de las organizaciones partidistas en la nueva era.



Participantes en la conferencia. (Foto: VNA)



En primer lugar, se establece la reestructuración del sistema organizacional hacia un modelo más compacto y eficiente, permitiendo la creación piloto de comités del PCV en bloques de empresas no estatales a nivel de base.



Se implementa de forma piloto la delegación de atribuciones de nivel superior a los comités del Partido de base subordinadas a los comités partidistas de comunas, barrios y zonas administrativas especiales, para reducir los trámites administrativos y aumentar la agilidad en la implementación de las resoluciones del Partido. Un avance significativo de la Regulación 20 es el establecimiento de la base política para la transformación digital integral dentro del Partido. Las nuevas disposiciones incluyen la digitalización de los expedientes de los militantes y la gestión de bases de datos electrónicas centralizadas, además de permitir el traslado de las actividades partidistas al entorno digital. Esta modernización no solo busca elevar la precisión y la transparencia, sino que también facilita la participación de los militantes en situaciones especiales mediante reuniones en línea, lo que optimiza el tiempo y los recursos mientras se mantienen los principios de organización.



En cuanto a la gestión de cuadros, la normativa permite que los comités superiores designen personal para cubrir vacantes en niveles inferiores de manera inmediata, garantizando la continuidad del liderazgo. Se introduce además el mecanismo de designación simultánea para cargos directivos, lo que agiliza los procesos de nombramiento y refuerza el modelo de que el secretario del comité partidista sea simultáneamente el titular de la agencia o unidad. Este enfoque responde a la necesidad de una dirección directa y unificada, evitando la fragmentación de responsabilidades en la gestión diaria.



La regulación también promueve una mayor descentralización y delegación de autoridad a los colectivos permanentes de los comités en órganos centrales y locales. Este mecanismo permite resolver tareas específicas de manera rápida sin necesidad de agotar todos los procedimientos de los comités ejecutivos plenarios, lo que previene la sobrecarga de trabajo y mejora la respuesta ante asuntos complejos.



Por otro lado, se establece de manera oficial que el mandato de las células del PCV subordinadas será de cinco años, comenzando en el período 2025-2030, para sincronizar sus ciclos con los de los comités superiores y los planes de desarrollo socioeconómico.



Nguyen Duy Ngoc instó a todas las instancias del Partido a estudiar y aplicar estas directrices de manera estricta durante el segundo trimestre de 2026. La implementación de la Regulación 20 se considera un paso preparatorio crucial para la revisión de los Estatutos del Partido y la Plataforma Política que se presentarán en el XV Congreso Nacional del PCV.



Este proceso de perfeccionamiento institucional busca consolidar una administración moderna y científica, garantizando que el Partido siga siendo la fuerza de vanguardia que conduzca al país hacia una fase de desarrollo próspero y civilizado en el centenario de su fundación./.