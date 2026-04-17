Líder partidista participa en el lanzamiento del Festival Popular Fronterizo Vietnam–China 2026

Nanning, China (VNA) En el marco de su visita de Estado a China, el secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente del país, To Lam, junto con su esposa y una delegación de alto nivel, asistió a la ceremonia de lanzamiento del Festival Popular Fronterizo Vietnam–China 2026, efectuada hoy en la ciudad de Nanning (Guangxi).



El evento fue organizado por la Unión de Organizaciones de Amistad de Vietnam, en coordinación con la Asociación del Pueblo Chino para la Amistad con el Extranjero y el Gobierno Popular de la Región Autónoma Zhuang de Guangxi, y contó con la participación de representantes de nivel central y local, así como de delegaciones de zonas fronterizas y jóvenes de ambos países.



Durante la ceremonia, Chen Gang, miembro del Comité Central del Partido Comunista de China, secretario del Comité partidista y presidente del Comité Permanente de la Asamblea Popular de la Región Autónoma Zhuang de Guangxi, destacó los estrechos lazos y el apoyo mutuo entre los pueblos fronterizos, reflejo vivo de la relación de “camaradas y hermanos”.



La presencia y el discurso de To Lam en el Festival Popular Fronterizo Vietnam–China 2026 ponen de relieve el gran interés en preservar y fortalecer la amistad tradicional entre ambos países, así como en alentar a sus pueblos a escribir un nuevo capítulo en las relaciones bilaterales en el siglo XXI, resaltó.



Además, afirmó que Guangxi, la única región de China que comparte frontera terrestre y marítima con Vietnam, continuará trabajando junto con las provincias fronterizas vietnamitas, bajo la orientación de las asociaciones de amistad de ambos países, para mantener la solidaridad, la cooperación y el apoyo mutuo, y avanzar hacia el objetivo común de los “Seis más”, contribuyendo así a la construcción de una Comunidad de Futuro Compartido China–Vietnam de mayor nivel estratégico.



Por su parte, To Lam señaló que el Festival Popular Fronterizo Vietnam–China se celebra en una región que conserva numerosos recuerdos históricos compartidos por ambas naciones. Cada sitio histórico en Guangxi constituye un testimonio vivo de la solidaridad y la lealtad entre los dos pueblos, indicó.



En nombre del Partido, el Estado y el pueblo de Vietnam, To Lam expresó su sincero agradecimiento al Partido, el Estado y el pueblo de China, en particular a las autoridades y habitantes de Guangxi, por preservar y proteger estos sitios históricos vinculados al Presidente Ho Chi Minh, la Revolución vietnamita y la amistad tradicional entre ambos países.



Al repasar más de un siglo de historia, especialmente desde el establecimiento de relaciones diplomáticas en 1950, el máximo dirigente destacó que la asociación estratégica integral entre Vietnam y China se ha fortalecido de manera constante, sobre la base del lema de los “16 caracteres” y el espíritu de los “cuatro buenos”, abriendo un nuevo capítulo con la construcción de una Comunidad de Futuro Compartido de importancia estratégica.



Significó que la base sólida de la relación bilateral radica en la amistad forjada por generaciones anteriores de líderes, así como en la cooperación en diversos ámbitos como economía, comercio, inversión, cultura, educación, defensa y seguridad.



En este proceso, los pueblos de ambos países desempeñan un papel fundamental, actuando como un puente duradero que contribuye al mantenimiento y desarrollo de las relaciones bilaterales. Asimismo, hizo hincapié en la importancia de los intercambios entre personas, especialmente en las zonas fronterizas y entre los jóvenes, para fortalecer la comprensión mutua y fomentar vínculos duraderos.



En este sentido, instó a las agencias, organizaciones y localidades de ambos países a seguir promoviendo actividades de intercambio y a facilitar el tránsito fronterizo, bajo el espíritu de que “cuanto más interactuamos, más nos unimos”.



También subrayó la necesidad de reforzar la educación sobre la tradición de amistad y de poner en valor los sitios históricos como espacios culturales dinámicos, que permitan a las nuevas generaciones comprender mejor el pasado y construir conjuntamente el futuro.

El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, junto con su esposa, asisten a la ceremonia del Festival Popular Fronterizo Vietnam–China. (Foto: VNA)

Al mismo tiempo, señaló que es necesario traducir la amistad en resultados de cooperación concretos, más profundos y eficaces.



Propuso fortalecer la cooperación en ciencia, tecnología e innovación, considerándolas motores clave para mejorar la calidad de vida de la población.



Asimismo, expresó su deseo de que Guangxi apoye a las localidades vietnamitas en la implementación de proyectos de transformación digital, inteligencia artificial y desarrollo de infraestructura inteligente, facilitando así el acceso de los residentes fronterizos a servicios modernos.



En el ámbito cultural, sugirió adoptar un enfoque más innovador, que vaya más allá de las actividades tradicionales, impulse la industria cultural, vincule la preservación del patrimonio con el turismo sostenible y promueva la formación de recursos humanos altamente cualificados en el contexto de la transformación digital.



Confiando en la juventud, el dirigente manifestó su esperanza de que los jóvenes de ambos países desempeñen un papel pionero, creativo y proactivo en el proceso de integración, contribuyendo a construir el futuro común. La juventud, indicó, debe cultivar sus aspiraciones, atreverse a pensar y actuar, y convertirse en un puente de conocimiento y un motor para el desarrollo de las relaciones entre Vietnam y China.



Finalmente, To Lam recalcó su convicción de que, gracias a los esfuerzos conjuntos y la solidaridad de los organismos, las localidades y los pueblos de ambos países, la amistad entre Vietnam y China seguirá fortaleciéndose de manera sostenible, sustantiva y eficaz, en beneficio mutuo y en favor de la paz, la estabilidad y el desarrollo en la región y el mundo./.