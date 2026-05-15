Vietnam evalúa desempeño del gobierno local de dos niveles tras un año de implementación

Hanoi (VNA)- La viceprimera ministra de Vietnam, Pham Thi Thanh Tra, presidió hoy una reunión para la elaboración del proyecto de informe de balance tras un año de funcionamiento del sistema político y del modelo de gobierno local de dos niveles.



Durante la sesión, instó a revisar minuciosamente la reorganización institucional, la reducción de personal, la reestructuración de unidades públicas y, especialmente, a evaluar de manera objetiva la eficacia operativa tras los cambios.



La revisión tiene como objetivo evaluar de manera integral y objetiva los resultados del primer año de reorganización de las unidades administrativas a nivel nacional y la implementación del gobierno local de dos niveles, destacando logros, modelos efectivos, dificultades y causas subyacentes.



Con base en ello, exhortó a los ministerios, sectores y autoridades locales a proponer tareas y medidas prioritarias para el período 2026–2030, con miras a perfeccionar el modelo de gobierno local de dos niveles y mejorar la eficiencia de la gestión, especialmente a nivel comunal.



La Viceprimera Ministra pidió a los ministerios elaborar informes especializados sobre descentralización y delegación de competencias, reforma administrativa, funcionamiento de los centros de servicios administrativos, digitalización, ciencia y tecnología, infraestructura, finanzas, edificios públicos y manejo de activos excedentes.



Encargó al Ministerio del Interior para recopilar esta información para elaborar un informe central que refleje de manera completa el funcionamiento del sistema.



Se enfatizó la necesidad de cumplir con los plazos: las agencias deben actualizar continuamente los datos y completar la información faltante. También se instruyó la pronta formación de un grupo de trabajo para supervisar, consolidar y finalizar el informe.



El balance deberá reflejar la situación real, evaluando la reorganización institucional, el personal, la implementación de políticas para el personal excedente y, sobre todo, la eficacia del modelo de gobierno local de dos niveles después de un año de operación.



Según el Ministerio del Interior, aunque varios ministerios y sectores han avanzado en la reorganización de unidades públicas, el progreso en algunos sectores como educación y formación aún es lento.



Previamente, el 21 de abril, la Viceprimera Ministra firmó el Plan de Balance según la Decisión No. 706/QD-TTg, que establece la evaluación integral de liderazgo, dirección, operación del modelo de gobierno local de dos niveles, lecciones aprendidas, prácticas efectivas y propuestas de medidas para el período 2026–2030.



La evaluación abarcará funciones y responsabilidades, descentralización, reorganización de unidades públicas, consolidación de agencias especializadas y centros de servicios de administración pública, uso y asignación del personal tras la reorganización, así como el nivel de eficacia del sistema en la gestión administrativa, el desarrollo y el servicio a la ciudadanía./.

VNA