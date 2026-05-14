Policía de ciudad de Hai Phong recibe título de Héroe de las Fuerzas Armadas



Hanoi (VNA) - El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, asistió hoy a la ceremonia de entrega del título de Héroe de las Fuerzas Armadas Populares a la Policía de la ciudad portuaria de Hai Phong, en reconocimiento a sus logros excepcionales en el mantenimiento de la seguridad política y el orden social durante el periodo 2015-2025.



En el evento, el jefe del Gobierno entregó la distinción en representación de los líderes del Partido y del Estado, destacando la contribución de esta unidad a la causa de la construcción del socialismo y la defensa de la Patria.



La ceremonia contó con la presencia del general Luong Tam Quang, ministro de Seguridad Pública; Dang Xuan Phong, ministro y jefe de la Oficina del Gobierno; y Le Ngoc Chau, secretario del Comité del Partido en Hai Phong. Asimismo, el secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, envió una ofrenda floral para felicitar a la institución.



El primer ministro Le Minh Hung entrega el título de Héroe a la Policía de Hai Phong. (Foto: VNA)



Este galardón marca un hito en los más de 80 años de historia de la Policía de Hai Phong, que ha sido premiada anteriormente por sus hazañas durante la resistencia contra el imperialismo estadounidense.



Durante la década analizada (2015-2025), la Policía de Hai Phong implementó el lema de priorizar la prevención combinada con ataques precisos a las raíces del crimen. Bajo esta estrategia, la unidad investigó y resolvió con éxito 12.645 casos, logrando una tasa de resolución superior al 80%, cifra que asciende a más del 90% en delitos graves y extremadamente graves. Estos esfuerzos han permitido desarticular redes criminales complejas y sin precedentes, generando un impacto positivo en la seguridad nacional.



En su intervención, el primer ministro Le Minh Hung recordó que Hai Phong es una tierra de importancia estratégica vital en términos políticos, económicos y de defensa.



El premier elogió la lealtad absoluta y el coraje de las generaciones de oficiales y soldados de la ciudad, quienes han mantenido la tradición de "olvidarse de sí mismos por el país y servir al pueblo".



Destacó además los avances de la unidad en la reforma administrativa, la transformación digital y la implementación efectiva del Proyecto 06 sobre datos de población.



El jefe del Ejecutivo subrayó que el título otorgado hoy no es solo un orgullo para la fuerza policial, sino también para el Partido, el gobierno y el pueblo de Hai Phong. Afirmó que, en la nueva etapa de desarrollo del país, la seguridad debe "ir un paso por delante" para proteger los logros económicos. Dado que Hai Phong es la principal puerta de salida al mar del norte de Vietnam y un centro logístico e industrial clave, cualquier incidente de seguridad podría afectar directamente las cadenas de suministro y el entorno de inversión.



Ante los retos de la era digital, Le Minh Hung instó a la Policía de Hai Phong a fortalecer la lucha contra los delitos de alta tecnología, el fraude, la trata de personas, el narcotráfico y la corrupción. Asimismo, pidió una mayor aplicación de la inteligencia artificial y el análisis de datos masivos (Big Data) en la gestión de la seguridad.



El primer ministro concluyó expresando su confianza en que la unidad continuará siendo un pilar sólido para la estabilidad y prosperidad de la ciudad y del país./.