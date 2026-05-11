Primer ministro vietnamita exige perfeccionar el sistema legal para impulsar el crecimiento

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Hanoi (VNA) – El Ministerio de Justicia, como “guardián jurídico” del Gobierno y asesor estratégico en la elaboración de leyes y en el perfeccionamiento institucional, asume una gran responsabilidad y desempeña un papel esencial para garantizar que el marco legal y las instituciones se conviertan en un verdadero motor del desarrollo nacional y del crecimiento económico de dos dígitos, afirmó el primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung.

Al presidir hoy una sesión de trabajo con esta cartera en Hanoi para revisar su desempeño desde comienzos de 2026 y debatir prioridades y orientaciones clave para el próximo período, el jefe del Gobierno señaló que el Ministerio debe desempeñar un papel líder en la construcción de un marco jurídico moderno, competitivo y sincronizado, capaz de responder a las rápidas necesidades de desarrollo del país.

Destacó que el XIV Congreso Nacional del Partido Comunista reafirmó la reforma institucional como uno de los tres avances estratégicos del país, con el objetivo de establecer un sistema jurídico moderno y de alta calidad, alineado con los estándares internacionales y aplicado de manera coherente y eficaz.

Pidió al sector judicial renovar la mentalidad en la elaboración de leyes, fortalecer la gestión nacional de riesgos jurídicos en un contexto de integración internacional más profunda y mejorar la disciplina y la eficiencia en la aplicación de políticas y leyes.

El jefe del Gobierno elogió el desempeño proactivo del Ministerio y sus contribuciones a los logros generales del país, especialmente durante los primeros meses de 2026, cuando la carga de trabajo fue particularmente urgente.

Según Minh Hung, el Ministerio ha asesorado a las autoridades competentes sobre importantes proyectos de reforma institucional y ha presentado 24 documentos legales al Gobierno y a la Asamblea Nacional, incluidas siete leyes y resoluciones aprobadas en el primer período de sesiones de la XVI legislatura.

La cartera también ha intensificado los esfuerzos para resolver retrasos en la emisión de documentos orientativos, al tiempo que refuerza la evaluación, revisión e inspección de documentos legales para identificar y eliminar obstáculos institucionales.

Señaló que el Ministerio de Justicia fue uno de los tres ministerios y sectores que superaron los objetivos de reforma administrativa, incluida la simplificación de procedimientos administrativos y condiciones comerciales.

Sin embargo, también indicó deficiencias, entre ellas retrasos en la redacción y evaluación de algunos documentos legales, coordinación limitada entre ministerios y organismos, y una aplicación insuficiente de tecnologías digitales, macrodatos e inteligencia artificial en la elaboración y aplicación de leyes.

Subrayó que las futuras reformas deben estar estrechamente vinculadas con la orientación del liderazgo del Partido de lograr un “crecimiento de dos dígitos basado en una fuerte reforma institucional” y cambiar la gestión estatal de mecanismos de inspección previa a mecanismos de inspección posterior.

Instruyó al Ministerio a continuar institucionalizando las principales resoluciones y conclusiones del Partido sobre la elaboración y aplicación de leyes, garantizando al mismo tiempo una implementación oportuna y eficaz.

Entre las tareas clave, pidió al sector redactar una estrategia para perfeccionar el sistema jurídico de Vietnam en la nueva era con visión hacia 2045 y presentarla al Comité Permanente de la militancia del Gobierno antes del 15 de octubre.

También solicitó un seguimiento más estrecho del progreso legislativo para el segundo período de sesiones de la Asamblea Nacional, particularmente en relación con leyes sobre licitaciones, inversión pública, presupuesto estatal, tierras, electricidad, documentos normativos legales y planificación del uso del suelo.

Asimismo, enfatizó la necesidad de mejorar la calidad y la independencia del trabajo de evaluación jurídica para evitar superposiciones de responsabilidades entre ministerios y organismos, fortaleciendo al mismo tiempo la coordinación directa entre las entidades encargadas de redactar y revisar.

En cuanto a la transformación digital, pidió acelerar la reforma administrativa y construir un sistema integral de macrodatos jurídicos integrado con el centro nacional de datos.

También solicitó al Ministerio completar este mes los proyectos relacionados con el desarrollo de una base de datos jurídica y la aplicación de inteligencia artificial en la redacción, revisión e inspección de documentos legales.

Además, le encargó estudiar un modelo profesional y centralizado para la redacción de documentos normativos legales y presentar la propuesta al Primer Ministro antes de septiembre de este año./.

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