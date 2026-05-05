Parlamento vietnamita impulsa innovación legislativa y supervisión

Hanoi (VNA)- El presidente de la Asamblea Nacional (Parlamento) de Vietnam, Tran Thanh Man, instó hoy a continuar renovando el pensamiento en la elaboración de leyes y elevar la calidad de la labor legislativa con el fin de coadyuvar a los objetivos de desarrollo socioeconómico, la garantía de la defensa y seguridad nacional, la construcción del sistema político y la mejora del nivel de vida de la población.



Durante su intervención en la conferencia de clausura de la labor de emulación y recompensa del mandato 2021-2026 y el lanzamiento del movimiento correspondiente para 2026 y el período 2026-2031, el dirigente destacó que, en la pasada legislatura, el Parlamento asumió y completó un volumen de trabajo sin precedentes, al examinar y aprobar el mayor número de leyes y resoluciones de su historia, al tiempo que promovió activamente la aplicación de tecnologías de la información y la transformación digital en sus actividades.



Thanh Man subrayó asimismo la magnitud de las tareas que afrontará la XVI Legislatura, que abarcan la implementación de las orientaciones legislativas, el programa integral de supervisión del mandato, la ejecución de la Resolución del XIV Congreso Nacional del Partido y el Plan de Desarrollo Socioeconómico para el período 2026-2030, con vistas a cumplir los dos objetivos centenarios del país.



En ese contexto, afirmó que para alcanzar la meta de crecimiento de dos dígitos, la Asamblea Nacional debe adoptar decisiones orientadas a eliminar obstáculos y liberar recursos para el desarrollo. También exigió elevar la eficacia de la supervisión suprema del Parlamento y de la supervisión temática de su Comité Permanente, orientándolas hacia un enfoque más cercano, sustancial y generador de desarrollo, así como reforzar las sesiones de interpelación y explicación y mejorar la supervisión del cumplimiento de la ley.



Igualmente, pidió cumplir estrictamente con la Ley de Promulgación de Documentos Legales, garantizando la entrega oportuna de los expedientes legislativos para que los diputados dispongan de tiempo suficiente para su estudio, y exigiendo a los miembros del Gobierno participar plenamente en las sesiones parlamentarias.

El presidente de la Asamblea Nacional, Tran Thanh Man, entrega la Orden de la Independencia de Tercera Clase a las Comisiones de Asuntos Sociales, de Relaciones Exteriores, y de Cultura y Educación del órgano legislativo. (Foto: VNA)

También instó a los diputados a profundizar en la atención y resolución de las opiniones y peticiones de los votantes y del pueblo; continuar promoviendo la construcción de una Asamblea Nacional digital, la transformación digital, la aplicación de la inteligencia artificial y la innovación en los métodos de trabajo; así como optimizar la infraestructura de datos tecnológicos para reforzar la transparencia y la eficiencia en las actividades legislativas, de supervisión y de gestión.



Al subrayar que el factor humano es decisivo, Thanh Man exigió la formación de un cuerpo de cuadros íntegros y competentes, la consolidación de un aparato organizativo racionalizado y eficaz, y el fortalecimiento de la unidad, la coordinación estrecha, la disciplina y el orden en el funcionamiento institucional.



En ese sentido, exhortó a cada individuo y colectivo a redoblar esfuerzos para cumplir con éxito las tareas asignadas, contribuyendo así a los logros generales de la Asamblea Nacional de Vietnam en 2026 y durante la nueva legislatura.



En la ocasión, Thanh Man otorgó la Orden de la Independencia de Tercera Clase a tres colectivos, la Orden del Trabajo de Segunda Clase a dos colectivos y la Orden del Trabajo de Tercera Clase a varios individuos por sus méritos sobresalientes.



Asimismo, con motivo del evento, dos colectivos y 21 personas fueron distinguidos con certificados de mérito del Comité Permanente de la Asamblea Nacional./.