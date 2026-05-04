Académica india valora significado de visita del máximo dirigente vietnamita

Nueva Delhi (VNA)- El hecho de que el secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, haya elegido a la India como uno de los primeros destinos tras el XIV Congreso del Partido demuestra que Nueva Delhi sigue siendo un socio prioritario en la política exterior del país indochino.



Así lo afirmó la profesora Reena Marwah, experta en negocios internacionales y geopolítica de la Universidad de Nueva Delhi, en una entrevista a la página timesofindia con motivo de la visita a la India de To Lam, del 5 al 7 de mayo, por invitación del primer ministro Narendra Modi.



Según la profesora Marwah, la visita adquiere aún mayor relevancia al coincidir con el décimo aniversario de la elevación de las relaciones bilaterales, desde la visita a Vietnam del primer ministro Modi en septiembre de 2016.



Tras una década, los vínculos bilaterales han logrado avances significativos sobre la base de una profunda confianza política. Esto constituye el fundamento para que ambos países se encaminen hacia una nueva etapa de desarrollo, con hitos importantes como el 55.º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas en 2027 y la implementación de la Visión Conjunta hacia 2030.



La profesora Marwah destacó que la visita tiene lugar en un contexto internacional marcado por múltiples transformaciones, desde las interrupciones en las cadenas de suministro hasta los desafíos en la seguridad marítima. En este escenario, Vietnam e India comparten intereses estratégicos y persiguen políticas exteriores de independencia, autodeterminación y diversificación de nexos.



La cooperación en defensa y seguridad continúa siendo un pilar clave, con avances concretos como la entrega por parte de la India de patrulleras de alta velocidad a Vietnam. A nivel regional, Vietnam ocupa una posición relevante en la política de “Acción hacia el Este” y en la visión del Indo-Pacífico de la India, al tiempo que ambos países disponen de amplias oportunidades de cooperación en los mecanismos ampliados de la ASEAN, especialmente en materia de seguridad marítima y economía azul.



En el ámbito económico, Marwah valoró que Vietnam tiene una política de atracción de inversión extranjera abierta y un entorno de inversión favorable, lo que le convierte en un centro de producción y exportación en ámbitos de electrónica, textil, calzado y logística.



Opinó que la India puede apoyar a Vietnam en el desarrollo de infraestructura digital, energías renovables y formación de recursos humanos de alta calidad, innovación y alta tecnología, mientras que puede aprender de Vietnam en desarrollo de infraestructuras, logística y atracción de inversión extranjera directa.



Nuevos ámbitos de cooperación como la inteligencia artificial, los semiconductores, la transformación digital, las energías limpias y la explotación de tierras raras son considerados altamente prometedores. Según la experta, el comercio bilateral (actualmente superior a 16 mil millones de dólares) podría alcanzar los 30 mil millones después de 2030, mientras que la inversión recíproca aún dispone de amplio margen de crecimiento.



Asimismo, los intercambios entre pueblos desempeñan un papel cada vez más importante, con un fuerte desarrollo de la conectividad aérea y el turismo, y con una base cultural e histórica de larga data que sigue consolidándose.



De acuerdo con la profesora Marwah, para generar un mayor impulso, ambas partes deben intensificar los intercambios académicos, periodísticos y juveniles, así como la diplomacia popular, con el fin de fortalecer el entendimiento mutuo y la conexión a largo plazo.



Con una sólida base de confianza política, intereses estratégicos compartidos y un amplio potencial de cooperación, se espera que la visita del secretario general y presidente To Lam genere un nuevo impulso para las relaciones entre Vietnam e India en la próxima etapa./.





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