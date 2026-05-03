Vietnam e India consolidan una relación cada vez más amplia y sustantiva, según analista indio

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Nueva Deli (VNA) - Las relaciones de Asociación Estratégica Integral entre Vietnam e India se están desarrollando de manera cada vez más fuerte, sustantiva y amplia, según evaluó el profesor Harsh V. Pant, vicepresidente de la organización Observer Research Foundation (ORF), con motivo del décimo aniversario del establecimiento de este marco (2016–2026) y la próxima visita de Estado del secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, a la India del 5 al 7 de este mes.

En una entrevista concedida a reporteros de la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) en Nueva Deli, el profesor indio puntualizó que las relaciones bilaterales han trascendido el marco tradicional para convertirse en un vínculo basado en una visión común del orden regional, especialmente en la región del Indo-Pacífico libre y abierto.

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Vietnam e India muestran una creciente convergencia en sus prioridades regionales y globales, reflejada en el aumento de los contactos de alto nivel y los intercambios entre pueblos. La cooperación económica se ha fortalecido significativamente, en la cual Vietnam es un socio importante en la política "Acción hacia el Este" de la India y uno de sus principales socios comerciales dentro de la ASEAN, comentó.

El académico destacó que la cooperación en defensa y seguridad constituye uno de los pilares fundamentales de las relaciones bilaterales durante la última década, con avances notables como el fortalecimiento de la cooperación en seguridad regional, la transferencia de buques navales, la realización de ejercicios militares conjuntos y la ampliación de la cooperación logística. Asimismo, los intercambios entre pueblos han seguido intensificándose, contribuyendo a consolidar la base social de los vínculos bilaterales.

En el contexto de las transformaciones en la región del Indo-Pacífico, el profesor subrayó que las relaciones Vietnam–India desempeñan un papel importante en el mantenimiento de la estabilidad y el equilibrio regional. En un escenario de creciente competencia entre grandes potencias y cambios en el orden mundial, las relaciones entre países afines son esenciales para promover una región abierta, libre y no dominada por tendencias hegemónicas.

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El fortalecimiento de los lazos bilaterales, de simbólicos a sustantivos, contribuye a la estabilidad regional y la mitigación del impacto de la competencia entre grandes potencias, agregó.

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En cuanto a los desafíos actuales, señaló que ambos países deben elevar su nivel de ambición en la cooperación bilateral. Aunque la cooperación económica ha crecido, su potencial aún no se ha explotado plenamente, por lo que es necesario impulsar una mayor integración económica, especialmente entre pequeñas y medianas empresas, así como fortalecer la conectividad industrial.

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Por añadidura, recalcó la importancia de promover los intercambios entre pueblos a través de educación, medios de comunicación e investigación, con el fin de construir una base sólida para las relaciones a largo plazo.

El experto también advirtió que la competencia entre grandes potencias plantea desafíos importantes en materia de autonomía estratégica, lo que exige a Vietnam e India reforzar su cooperación para adaptarse a las dinámicas internacionales.

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Respecto a la visita de Estado del máximo líder vietnamita To Lam a la India, la calificó como un acontecimiento significativo que refleja la importancia que Vietnam otorga a la relación bilateral, además de servir como una oportunidad para revisar los logros alcanzados, identificar desafíos y fortalecer la coordinación de alto nivel. En un contexto internacional volátil, el contacto directo entre los líderes de ambos países contribuye a consolidar la confianza mutua y orientar la cooperación futura.

Harsh V. Pant concluyó que esta visita reafirma el compromiso de ambos países de seguir desarrollando sus relaciones bilaterales, tanto para responder a los desafíos futuros como para aprovechar las nuevas oportunidades surgidas en un entorno internacional en constante cambio./.

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