Máximo dirigente vietnamita recibe a primera ministra de Japón

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Hanoi (VNA) - El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente del Estado, To Lam, recibió hoy a la primera ministra de Japón y presidenta del Partido Liberal Democrático, Takaichi Sanae, en el marco de su visita oficial a Vietnam.

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El mandatario vietnamita dio la bienvenida a la visita de la primera ministra Takaichi, subrayando que tiene lugar en un momento significativo, cuando ambos países cuentan con nuevos equipos de liderazgo enfocados en avanzar sus objetivos socioeconómicos. Asimismo, expresó su satisfacción por el sólido impulso de las relaciones bilaterales, más de dos años después de su elevación a Asociación Estratégica Integral.

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El líder vietnamita destacó la amplitud y sustancia de la cooperación entre ambos países, sustentada en una alta confianza política, una coordinación eficaz y una red consolidada de mecanismos de diálogo en ámbitos como la economía, la diplomacia, la seguridad y la defensa. También resaltó el fortalecimiento de los vínculos económicos, el avance en la cooperación en recursos humanos y la expansión hacia nuevos campos como la transformación digital, la transición ecológica, la ciencia y la tecnología, y la innovación.

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Por su parte, la primera ministra Takaichi expresó su satisfacción por realizar su primera visita a Vietnam en calidad de jefa de Gobierno y por reencontrarse con el dirigente vietnamita tras su conversación telefónica de mediados de abril.

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Asimismo, felicitó a To Lam por su reelección como líder del Partido y su elección como presidente del Estado, al tiempo que extendió sus felicitaciones a Vietnam por la conformación de su nuevo liderazgo.

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La primera ministra reafirmó el respaldo de Japón a los esfuerzos de reforma y a la autosuficiencia económica de Vietnam, y manifestó su confianza en que el país continuará cosechando importantes logros en los próximos años.

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Tras destacar el desarrollo positivo de las relaciones bilaterales, subrayó el interés de Japón en colaborar estrechamente con Vietnam para promover la visión de un Indo-Pacífico libre y abierto, así como en seguir acompañando y apoyando al país en el cumplimiento de sus objetivos de desarrollo en esta nueva etapa. También abogó por una coordinación más estrecha para elevar la Asociación Estratégica Integral a un nuevo nivel.

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Por su parte, To Lam reiteró la política exterior constante de Vietnam, basada en la independencia, la autosuficiencia, la paz, la cooperación y el desarrollo, así como en la diversificación y multilateralización de sus relaciones exteriores, junto con su política de defensa de los “Cuatro Noes”. Reafirmó el compromiso de Vietnam de profundizar y mejorar la eficacia de sus vínculos con socios clave, considerando a Japón como uno de los más importantes, fiables y de largo plazo.

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Panorama de la cita (Foto: VNA)

Asimismo, delineó seis grandes orientaciones para fortalecer la cooperación estratégica bilateral, entre ellas el refuerzo de la confianza política y la coordinación entre el Partido, el Gobierno y los niveles locales; la consolidación de la cooperación en defensa y seguridad nacional; y el fortalecimiento de los lazos económicos para garantizar la seguridad económica, alimentaria y energética. También abogó por ampliar la cooperación hacia áreas emergentes como la transformación digital, la transición energética y verde, los semiconductores y la inteligencia artificial, ámbitos en los que Japón posee importantes fortalezas.

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El dirigente vietnamita también hizo hincapié en la necesidad de impulsar la cooperación en ciencia y tecnología mediante la formación de recursos humanos cualificados y la investigación conjunta, así como de fortalecer la colaboración en los ámbitos laboral, educativo, cultural, turístico y en los intercambios pueblo a pueblo.

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A su vez, la primera ministra Takaichi subrayó la relevancia de la cooperación económica bilateral para reforzar la seguridad económica y contribuir a una mayor autonomía estratégica y resiliencia de ambos países. Abogó por intensificar la coordinación en sectores clave como los semiconductores, la alta tecnología, la transformación digital, la transición ecológica, las alianzas público-privadas para fortalecer las cadenas de suministro de energía y minerales, la inteligencia artificial y el sector espacial. También destacó la importancia de poner en marcha proyectos en el marco de la iniciativa “Asociación para la Resiliencia de la Energía y los Recursos en Asia” (POWERR ASIA), propuesta por Japón en la Cumbre en línea de la Comunidad Asiática de Emisiones Cero (AZEC) Plus.

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La dirigente japonesa se comprometió a lanzar el primer proyecto de POWERR ASIA, centrado en el apoyo a la adquisición de petróleo crudo para el Complejo Petroquímico y de Refinería de Nghi Son, con el objetivo de garantizar su funcionamiento a plena capacidad. Asimismo, expresó su interés en ampliar la cooperación en proyectos energéticos, generación de energía a gas y minerales estratégicos.

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La primera ministra reafirmó además el compromiso de Japón de seguir brindando apoyo a los cerca de 700.000 ciudadanos vietnamitas que viven, estudian y trabajan en el país, como parte de los esfuerzos por construir una sociedad armoniosa e inclusiva. Coincidió en la necesidad de fortalecer la cooperación consular, incluyendo el intercambio de información, la coordinación en la protección de ciudadanos y la prevención del delito.

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Ambas partes acordaron intensificar la coordinación en foros regionales y globales como las Naciones Unidas, la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático y los mecanismos subregionales del Mekong. En un contexto internacional complejo que afecta la seguridad económica y energética, reafirmaron su compromiso de contribuir a la paz, la estabilidad, la cooperación y el desarrollo en la región y en el mundo.

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En esta ocasión, el líder vietnamita extendió una invitación al emperador y la emperatriz de Japón para visitar Vietnam en el futuro cercano. Por su parte, la primera ministra Takaichi invitó al mandatario vietnamita y a su esposa a realizar una visita a Japón lo antes posible./.

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