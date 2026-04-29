Presidenta de ICAV elogia logros de desarrollo y nuevas orientaciones de Vietnam

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Buenos Aires (VNA) – Después de más de cinco décadas desde la reunificación, Vietnam ha experimentado una transformación profunda, pasando de ser un país gravemente afectado por la guerra a convertirse en una de las economías más dinámicas de Asia, con un crecimiento sostenido y una mejora constante en la calidad de vida de su población.

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Tal expresión afirmó Poldi Sosa Schmit, presidenta del Instituto de Cultura Argentina–Vietnam (ICAV) a la VNA, con motivo del 51 aniversario del Día de la Liberación del Sur y la Reunificación Nacional de Vietnam (30 de abril de 1975 – 30 de abril de 2026).

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Señaló que, tras más de 60 años de vinculación con el pueblo vietnamita y cerca de 30 visitas al país, considera a Vietnam como su segunda patria.

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La presidenta del ICAV destacó los avances en la reducción de la pobreza, el desarrollo de infraestructuras y la amplia integración internacional, evidenciada en la participación de Vietnam en numerosos acuerdos de libre comercio.

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Asimismo, subrayó los progresos en educación, salud, ciencia y tecnología, así como en la economía digital, que han sentado bases sólidas para un desarrollo sostenible.

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Añadió que Vietnam también sobresale en la atracción de inversión extranjera, el impulso a las exportaciones y su creciente inserción en las cadenas globales de valor, lo que contribuye a elevar su posición en el escenario internacional.

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A su juicio, estos logros no solo reflejan la capacidad de gestión y dirección del país, sino también la resiliencia, el espíritu de unidad y la firme voluntad de superación del pueblo vietnamita, elementos que constituyen una base clave para su desarrollo futuro.

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Al evaluar las decisiones estratégicas del Partido Comunista de Vietnam tras su XIV Congreso, así como los resultados de las recientes elecciones de la Asamblea Nacional, Sosa Schmit consideró que la reestructuración organizativa y la renovación del

liderazgo representan pasos positivos que garantizan la continuidad y el desarrollo.

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Indicó que las orientaciones principales de Vietnam siguen centradas en un crecimiento rápido y sostenible, con metas como alcanzar tasas de crecimiento elevadas —incluso de dos dígitos—, impulsar la industrialización y modernización vinculadas a la

transformación digital, desarrollar la economía y la sociedad digitales, mejorar la calidad de los servicios de educación y salud, fortalecer el sistema de bienestar social y consolidar el Estado de derecho, elevando la eficacia de la gobernanza.

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Asimismo, consideró que la ampliación de la integración internacional, la diversificación de las relaciones exteriores y el mantenimiento de la estabilidad político- social serán factores clave para que Vietnam sostenga su crecimiento y se adapte eficazmente a los cambios globales.

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Poldi Sosa Schmit expresó además su especial impresión por la prioridad que Vietnam otorga al desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación como motores fundamentales, al tiempo que mantiene el equilibrio con los objetivos sociales.

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En en actual contexto internacional cambiante, subrayó que las estrategias de largo plazo, junto con el consenso social y la unidad nacional, permitirán a Vietnam seguir alcanzando logros significativos.

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En relación con las actividades del ICAV, informó que la institución fue fundada en 1997 y celebrará su 30 aniversario en 2027. Actualmente cuenta con más de 20 miembros voluntarios, enfocados en promover intercambios culturales y académicos, así como en fortalecer el entendimiento mutuo entre los pueblos de ambos países.

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En el futuro próximo, el Instituto continuará organizando actividades en universidades argentinas para difundir la cultura, la historia y la sociedad vietnamitas mediante materiales informativos, publicaciones y proyecciones de documentales.

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Según concluyó, estas iniciativas han demostrado ser eficaces al atraer el interés de estudiantes y docentes, contribuyendo así a impulsar los intercambios entre pueblos, la cooperación educativa y el turismo bilateral, además de profundizar la tradicional relación de amistad entre Argentina y Vietnam./.

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