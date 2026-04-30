Política

Máximo dirigente de Vietnam realizará visita de Estado a India

Máximo dirigente de Vietnam realizará visita de Estado a India

Hanoi (VNA)- El secretario general del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam y presidente del país, To Lam, realizará una visita de Estado a India del 5 al 7 de mayo.

Según un comunicado de la Cancillería, la visita de To Lam responde a la invitación del primer ministro indio, Narendra Modi./

VNA
#To Lam #Vietnam India cooperación #Partido Comunista de Vietnam
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